◆米大リーグ ツインズ９X―８ロッキーズ＝延長１０回＝（２６日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）

ロッキーズの大逆転の勝利が消えた。９回１死二塁でグッドマンが２２号逆転２ランを放つなど、８、９回に８得点で大逆転。それでも９回裏に同点とされると、延長１０回にルイスに自身初のサヨナラ打を許して逆転負けを喫した。

先発した菅野智之投手は５回で渡米後自己ワーストタイの自責点７を記録。打線の援護で黒星は消えたが、チームはつらい敗戦となった。

初回１死一塁で３番クレメンスに右越えの２ラン。２回は先頭のルイスに左前安打。７番リーに膝元へのスライダーを打たれ、右越え１４号２ランを被弾した。５月２７日のドジャース戦以来約１か月ぶりの２アーチを浴び、０−４とリードを広げられた。

３、４回は無失点と立ち直ったが、５回２死でラーナックとバクストンに連続二塁打を打たれて５点目。なお２死一、二塁でベルに２点適時二塁打を許し、７点目を奪われた。この回限りで降板。５回８安打で７失点、１四球２奪三振。防御率は４・８０となった。自責点７は昨季２度記録した自己ワーストに並び、今季は初だった。

７回まで０点に抑えられていた打線が８回に３点を返すと、９回に２本塁打で５点を挙げて逆転。菅野の黒星が消滅した。

２０日の前回登板（対パイレーツ）では６回４安打１失点５奪三振のクオリティースタートを達成。８５球の省エネ投球で３連勝となる８勝目を挙げた。相手先発は、昨年サイ・ヤング賞に輝いたスキーンズで、２４歳の怪物右腕相手にも負けず劣らない粘投を見せていたが、この日はツインズ打線に攻略されてしまった。