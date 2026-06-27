◆米大リーグ ホワイトソックス２２―１ロイヤルズ（２６日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ホワイトソックスが２６日（日本時間２７日）、本拠のロイヤルズ戦で１９７０年以来５６年ぶりの２２得点を挙げて大勝した。

０―０の３回にバルガスが１８号先制３ラン、ゴンザレスの２号３ランなどで１０得点を挙げた。４回にベニンテンディが１０号ソロ、５回にティールが１号２ラン、６回にピータースが４号グランドスラムと攻撃の手を緩めず。７回にもノーアーチで５点を追加し、同地区のロイヤルズを圧倒した。

この日の試合前には、右太もも裏の肉離れで負傷者リスト（ＩＬ）入りしている村上宗隆内野手がフリー打撃を再開したことが明らかになった。試合中継前後の番組でＭＣを務めるＣ・ガーフェイン氏が、その様子をＸに投稿した。同氏によるとベナブル監督も打撃練習の様子を見守っていたという。また、指揮官は現地メディアの取材にも応じ、「（村上は）順調に回復している。ランニングの強度はもう８５％まで上がってるし、スイングの強度もどんどん上がってきてる」と説明した。

ホ軍はこれで４２勝目。年間１２１敗を喫した２０２４年シーズンの年間勝利数４１を６月で上回った。ホ軍の２２得点は球団史上２位タイで、最多は１９５５年４月２３日の２９得点。