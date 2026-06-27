大東まみ、ワンマンライブシリーズにてGOOD BYE APRIL・倉品翔と共演。6カ月連続リリース第3弾「恋なんかじゃない」配信のサプライズ発表も
大東まみが、6カ月連続ワンマンライブシリーズ＜交差点＞第2弾公演を6月26日に東京・原宿ストロボカフェで開催した。
ライブは、シリーズタイトルと同名の楽曲「交差点」で幕を開け、「ごみはごみ箱へ」「きらきら海岸線」と続き、会場を一気に大東まみの世界観へと引き込んだ。
ゲストにはGOOD BYE APRIL・倉品翔を迎え、倉品の楽曲「悪役」をデュエットで披露したほか、大東の「赤い金魚」でもコラボレーションが実現。それぞれの楽曲世界が交差する、この日限りのスペシャルステージになったという。
ライブ後半のMCでは、6カ月連続配信リリース第3弾「恋なんかじゃない」を2026年7月8日に配信リリースすることをサプライズ発表した。そのまま楽曲を初披露し、会場は大きな拍手に包まれた。あわせてジャケット写真と、大東まみ本人による楽曲コメントも公開された。
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◾️大東まみ 楽曲コメント
恋なんかじゃない。そう否定した回数が
恋をしている何よりの証明で。
叶わないとわかっていても
誰にも打ち明けられない恋だとしても
それが本当の気持ちなら
せめて自分だけは心の中で大切にしてあげたい。
鎖のように自分を縛り続ける恋心も
いつかきっと自然に消えて、次の花へ羽ばたいていける。
その日までこの曲が寄り添いますように。
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アンコールでは、2人の共通ルーツでもあるYUIの「feel my soul」をコラボレーションで披露。弾き語りならではの温かな空気に包まれながら、6カ月連続ワンマンライブシリーズ＜交差点＞第2弾は幕を閉じた。
また、「恋なんかじゃない」のPre-Add / Pre-Saveキャンペーンもスタートした。期間中にApple Music、Spotifyなど対象ストアで事前登録し、応募フォームから応募すると「恋なんかじゃない」の撮り下ろし弾き語り映像が視聴できる限定URLがプレゼントされるので、ぜひチェックしていただきたい。
文◎福政良治
◾️セットリスト
大東まみ＜6ヶ月連続弾き語りワンマンシリーズ「交差点」vol.2＞
2026年6月26日 東京・原宿ストロボカフェ
＜前半＞
1.交差点
2.ごみはごみ箱へ
3.きらきら海岸線
＜Guest：倉品翔（GOOD BYE APRIL）＞
4.悪役（with 大東まみ）
5.ふたりは夏雲
6.missing summer
＜後半＞
7.赤い金魚（with 倉品翔）
8.恋なんかじゃない
9.Candy
10.モナリザ
11.アヒル
12.リフレイン
＜Encore＞
13.feel my soul（YUI Cover / with 倉品翔）
◾️「恋なんかじゃない」
2026年7月8日（水）リリース
Pre-Add / Pre-Save：https://lnk.to/pre_koinankajanai
▼「恋なんかじゃない」Pre-Add / Pre-Saveキャンペーン 応募フォーム
https://form.run/@cr-md-koinankajanai
▼6カ月連続リリース第1弾「Candy」
配信：https://lnk.to/daito_candy
▼第2弾「ごみはごみ箱へ」
配信：http://lnk.to/daito_gomibako
◾️その他リリース情報
「リフレイン」
2026年3月4日（水）配信リリース
※日本女子サッカーリーグ 2026プレナスなでしこリーグ 公式テーマソング
配信：https://ssfuga.lnk.to/refrain
「アヒル」
2025年11月5日（水）配信リリース
配信：https://ssfuga.lnk.to/ahiru
◾️＜大東まみ 6ヶ月連続弾き語りワンマンシリーズ「交差点」＞
＜「交差点」vol.1＞
2026年5月24日（日）東京・原宿ストロボカフェ
Guest：宮崎一晴(クジラ夜の街)
＜「交差点」vol.2＞
2026年6月26日（金）東京・原宿ストロボカフェ
Guest：倉品翔(GOOD BYE APRIL)
＜「交差点」vol.3＞
2026年7月24日（金）東京・池尻大橋GOOD TEMPO
Guest：冨岡 愛
一般発売：5月2日（土）10:00〜
URL：https://eplus.jp/daitomami/
◾️その他ライブ情報
2026年8月14日（金）横浜・Augusta Camp 2026 前夜祭 @ぴあアリーナMM
2026年8月15日（土）横浜・Augusta Camp 2026 @ぴあアリーナMM
関連リンク
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