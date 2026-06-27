大東まみが、6カ月連続ワンマンライブシリーズ＜交差点＞第2弾公演を6月26日に東京・原宿ストロボカフェで開催した。

ライブは、シリーズタイトルと同名の楽曲「交差点」で幕を開け、「ごみはごみ箱へ」「きらきら海岸線」と続き、会場を一気に大東まみの世界観へと引き込んだ。

ゲストにはGOOD BYE APRIL・倉品翔を迎え、倉品の楽曲「悪役」をデュエットで披露したほか、大東の「赤い金魚」でもコラボレーションが実現。それぞれの楽曲世界が交差する、この日限りのスペシャルステージになったという。

ライブ後半のMCでは、6カ月連続配信リリース第3弾「恋なんかじゃない」を2026年7月8日に配信リリースすることをサプライズ発表した。そのまま楽曲を初披露し、会場は大きな拍手に包まれた。あわせてジャケット写真と、大東まみ本人による楽曲コメントも公開された。

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◾️大東まみ 楽曲コメント

恋なんかじゃない。そう否定した回数が

恋をしている何よりの証明で。

叶わないとわかっていても

誰にも打ち明けられない恋だとしても

それが本当の気持ちなら

せめて自分だけは心の中で大切にしてあげたい。

鎖のように自分を縛り続ける恋心も

いつかきっと自然に消えて、次の花へ羽ばたいていける。

その日までこの曲が寄り添いますように。

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アンコールでは、2人の共通ルーツでもあるYUIの「feel my soul」をコラボレーションで披露。弾き語りならではの温かな空気に包まれながら、6カ月連続ワンマンライブシリーズ＜交差点＞第2弾は幕を閉じた。

また、「恋なんかじゃない」のPre-Add / Pre-Saveキャンペーンもスタートした。期間中にApple Music、Spotifyなど対象ストアで事前登録し、応募フォームから応募すると「恋なんかじゃない」の撮り下ろし弾き語り映像が視聴できる限定URLがプレゼントされるので、ぜひチェックしていただきたい。

文◎福政良治

◾️セットリスト

大東まみ＜6ヶ月連続弾き語りワンマンシリーズ「交差点」vol.2＞

2026年6月26日 東京・原宿ストロボカフェ ＜前半＞

1.交差点

2.ごみはごみ箱へ

3.きらきら海岸線 ＜Guest：倉品翔（GOOD BYE APRIL）＞

4.悪役（with 大東まみ）

5.ふたりは夏雲

6.missing summer ＜後半＞

7.赤い金魚（with 倉品翔）

8.恋なんかじゃない

9.Candy

10.モナリザ

11.アヒル

12.リフレイン ＜Encore＞

13.feel my soul（YUI Cover / with 倉品翔）

◾️その他リリース情報

「リフレイン」

2026年3月4日（水）配信リリース

※日本女子サッカーリーグ 2026プレナスなでしこリーグ 公式テーマソング

配信：https://ssfuga.lnk.to/refrain 「アヒル」

2025年11月5日（水）配信リリース

配信：https://ssfuga.lnk.to/ahiru

◾️＜大東まみ 6ヶ月連続弾き語りワンマンシリーズ「交差点」＞ ＜「交差点」vol.1＞

2026年5月24日（日）東京・原宿ストロボカフェ

Guest：宮崎一晴(クジラ夜の街) ＜「交差点」vol.2＞

2026年6月26日（金）東京・原宿ストロボカフェ

Guest：倉品翔(GOOD BYE APRIL) ＜「交差点」vol.3＞

2026年7月24日（金）東京・池尻大橋GOOD TEMPO

Guest：冨岡 愛 一般発売：5月2日（土）10:00〜

URL：https://eplus.jp/daitomami/

◾️その他ライブ情報

2026年8月14日（金）横浜・Augusta Camp 2026 前夜祭 @ぴあアリーナMM

2026年8月15日（土）横浜・Augusta Camp 2026 @ぴあアリーナMM