テレビ朝日の武隈光希アナウンサーが、野球中継のオフショットを公開し、豪華解説者が登場した。

２６日に自身のインスタグラムを更新し「巨人ｖｓ広島 豪華Ｗ解説」と題した投稿をアップ。「今月３度目のプロ野球実況を担当してきました！解説は、ベイスターズ前監督三浦大輔さん、去年現役を引退された長野久義さんでした！野球ファンとしてたまらない時間。しかも人生で初めてのマツダスタジアム、まさか実況で来ることになるとは！」と興奮の様子をつづり、巨人、広島両チームでプレーして昨年限りで現役引退した巨人編成本部参与の長野久義氏、前ＤｅＮＡ監督の三浦大輔氏との３ショットを公開した。

「今年はありがたいことに４ヶ月で、本拠地１２球場のうち１０球場に仕事で訪れました。残るはＰａｙＰａｙドームと甲子園。１年で制覇できるのか、、、？したい！！」と続け、投稿を締めた。

武隈アナは東大野球部時代に東京六大学リーグで活躍し、２０２２年にテレビ朝日に入社。現在は「グッド！モーニング」「有働タイムズ」「ワールドプロレスリング」やスポーツ中継などに出演している。