スポーツ報知で今春、Ｇ１コラム「私に推させて！！♡」を連載し、櫻坂４６を卒業した武元唯衣が６月２６日、公式インスタグラムを更新。自身が登場したスポーツ報知の紙面と共に、今年の春Ｇ１を振り返った。

桜花賞、皐月賞、天皇賞・春、オークス、日本ダービー、宝塚記念で予想に挑戦。「特に皐月賞〜オークスまでの３連複含めた３連続的中はとても嬉しかったです…！」と思いを明かしたように、皐月賞では本命ロブチェンから馬単２３１０円、天皇賞・春では本命アドマイヤテラが３着、２着に激走した１２番人気ヴェルテンベルクも△で押さえ、○△◎で３連複１万３７０円。続くオークスでも本命ラフターラインズが３着に入り、△▲◎で３連複３２２０円をヒットとＧ１・３連勝を飾った。

今春は皐月賞＆ダービーで本命に指名したロブチェンが２冠を達成した。「ロブチェンの圧倒的な強さに助けられ、感動させられた春でした」とつづり、最後は「いつも＃ちゅ券で予想を楽しんで下さった皆様、ありがとうございました！ 夏競馬も一緒に楽しみましょうね 今年は北海道にレースを見に行きたいな」と感謝の言葉で締めくくっていた。