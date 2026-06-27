女優の真木よう子(43)が26日、入院していた愛犬シェリーが無事に退院したことをインスタグラムで報告した。



【写真】元気になって帰ってきた愛犬「目がキラキラしてる」の声

真木は「シェリーが、お家に帰ってきました」と写真とともに投稿。「血糖値や血圧などの数値が少しずつ安定し、先生から退院の許可をいただきました」と報告した。



続けて「たくさんの温かい応援やコメント、そしてシェリーのことを気にかけてくださった皆様、本当にありがとうございます。皆様の優しさが、私にとってもシェリーにとっても、大きな支えになりました」と感謝。「これからはお家で投薬治療を続けながら、定期的に通院していきます」と状況を伝えた。



「まだ安心しきれる状況ではありませんが」とした上で「シェリーと娘たちが穏やかに過ごせる毎日を、一日一日大切に守っていきたいと思います」と決意も新た。「本当にありがとうございました」と重ねて感謝した。



フォロワーからは「シェリーちゃんよかったです!わたしも犬を飼っているのでとても心配の気持ちでした」「退院出来て良かったね やっぱり、お家が1番やもんね。目がキラキラ輝いてるね」「シェリー頑張ったねー」などと安堵の声が多数届いている。



真木は19日のインスタでシェリーが入院することを報告していた。



（よろず～ニュース編集部）