カーボベルデが歴史的快挙

北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月26日、グループHの第3節でカーボベルデ代表とサウジアラビア代表が対戦し0-0のドローで終わった。

初出場となったカーボベルデは、他会場でウルグアイ代表がスペイン代表に敗れたため、2位での突破が決まった。

カーボベルデは初戦のスペイン戦に0-0で引き分け、第2節にウルグアイと2-2の撃ち合いを演じた、第3節のサウジアラビア戦では試合終盤に第チャンスを迎えたが決めきれず。それでも0-0で試合を締め、3戦ドローで2位通過を決めた。

カーボベルデは島国で人口約55万人の小国。GKヴォジーニャのインスタグラムのフォロワーが爆増するなど、今大会で大注目を浴びている。日本のサッカーファンからも「マジで行ったんか！」「こういうダークホースが現れるからスポーツはおもしろい！」「予選突破マジで凄い」「カーボベルデの人口って川口市とほぼ同じなのか」「初めて聞いた国」「うおおおおお」など多くの声が上がり、Xでもトレンド入りした。

グループステージを突破したカーボベルデは決勝トーナメント1回戦でアルゼンチンと対戦。FWリオネル・メッシが率いる前回王者相手にどのような戦いを見せるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）