米国とイランの戦闘終結合意が危機を迎えた。米軍は26日（現地時間）、ホルムズ海峡でのイランによる船舶攻撃に対応してイランを空襲し、その後、イラン側も中東内の米軍基地を打撃しながら対抗した。

中東地域の米軍を管轄する中央軍は同日、X（旧ツイッター）に投稿した声明で「イランが25日、自爆型攻撃ドローンを用いてエバー・ラブリー号を攻撃したことを受け、米軍の航空機がイランのミサイル・ドローン保管基地および沿岸レーダー基地を打撃した」と発表した。

イランは前日未明、ホルムズ海峡を通過しようとしたシンガポール船籍のコンテナ船「エバー・ラブリー」を攻撃した。

トランプ米大統領は「トゥルース・ソーシャル」を通じて「イランがホルムズ海峡を通過する船舶に向けて少なくとも4機の攻撃用ドローンを発射した」とし「これは明確に愚かな停戦合意違反」と指摘した。

トランプ大統領はこの日、ホワイトハウスで米国の対応措置に関する取材陣の質問を受けると「まもなく分かるだろう」と答えたが、約1時間後に米軍の報復空襲が公開された。

対イラン空襲を断行した後、J・D・バンス米副大統領はXで「イランは停戦合意に署名した。我々はその合意を遵守してきた」とした後、「彼ら（イラン）に覚書（MOU）の履行方式をめぐる異見があるのなら電話で連絡すればよい。しかし暴力には暴力で対応する」と警告した。

◆イラン軍、米国の空襲に対抗 「停戦違反…中東内の米軍基地を打撃」

イランのイスラム革命防衛隊は翌日の27日、米国が停戦を違反したとし、中東内の米軍基地を打撃したと発表した。

革命防衛隊はこの日の声明で「シオン主義政権（イスラエル）の南部レバノン停戦違反に続き、数時間前に約束を破った米国政権も、いつものように（停戦）合意を違反した」とし「革命防衛隊の海軍がこうした侵略に対応して域内の米国テロリスト軍隊基地の複数の場所を打撃した」と明らかにした。

続いて「米国はさまざまな口実を設けて、ホルムズ海峡の非認可経路を通過した違反船舶の通航を理由に、イランの海岸を攻撃した」と主張した。

イラン議会の国家安全保障委員会のエブラヒム・アジジ委員長もこの日、Xに「米国がまた交渉中にイランを攻撃した」とし「失敗した米大統領が交渉や停戦の原則を守らなかった」と非難した。続いて「いつものように停戦の無謀な違反は彼らを敗退と後悔に導くだろう」と批判した。

また、イスラマバード合意書（戦闘終結覚書） 5条にはホルムズ海峡通航に対する統制手続きと権限はイランにあると主張しながら、米国がさまざまな方法でこれを違反しようとするとし、今後、違反が繰り返されればさらに広い範囲で対応すると警告した。

米国とイランは14日にMOUに合意した後、17日に正式署名を経てこれを発効した。合意にはすべての戦線で軍事作戦を直ちに永久的に終了するという内容が盛り込まれた。

その後、双方はイラン核プログラムと対イラン制裁解除などをめぐり後続交渉を続けてきた。しかしホルムズ海峡での商船攻撃と米国の報復空襲、イランの対抗が続き、交渉の動力にも亀裂が生じる可能性が高まった。