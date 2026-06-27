アメリカ中央軍がイランがホルムズ海峡で船舶を攻撃したことの報復としてイランの軍事施設を攻撃しました。

【映像】米中央軍 イランの軍事施設を空爆

アメリカ中央軍は26日、イランのミサイルやドローンの保管施設と沿岸部にあるレーダー施設を空爆したと発表しました。イランが25日にホルムズ海峡を航行していたシンガポール船籍の貨物船を自爆型のドローンで攻撃したことへの報復だとしています。

イランの国営メディアによりますと、26日の午後11時ごろ、ホルムズ海峡に面する南部ホルムズガーン州の都市で飛来した飛翔体による爆発音が聞こえたということです。

アメリカ軍の攻撃が発表される前、トランプ大統領はイランによる攻撃を停戦の合意に対する「愚かな違反」だと批判していました。

一方、攻撃を受けてイラン議会の安全保障に関する委員会のトップは27日、「アメリカはまたも交渉の最中にイランを攻撃した」「無能なアメリカ大統領は、交渉の原則や停戦への誠意がまったくないことを露呈した」と強く批判しています。

こうした中、イランの国営放送は、革命防衛隊海軍が中東地域のアメリカ軍基地を攻撃したと明らかにしました。（ANNニュース）