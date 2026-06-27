「パドレス−ドジャース」（２６日、サンディエゴ）

ドジャースの佐々木朗希投手が四回にパドレスのタイ・フランス内野手に死球を与えた。敵地のスタンドは騒然となり、強烈なブーイングがわき起こった。

四回２死二塁のピンチ。ここで前打席で逆転３ランを被弾したフランスを迎えた。変化球を使いながらうまく追い込んだが、７球目の９９マイルフォーシームが抜けて左手を直撃した。

フランスは思わず倒れ込み、起き上がることができなかった。スタンドから強烈なブーイングが沸き起こり、スタジアムは騒然。ベンチからトレーナーが飛び出し、動作チェックなどを行いプレーを続行した。

その後、一塁塁上ではフリーマンが笑顔で声かけ。フランスも笑みをかえしていた。昨季は死球を巡って遺恨騒動が勃発していた両チーム。不穏な空気が漂った。

佐々木はワグナーにも四球を与えて２死満塁のピンチを招いたが、デュランの遊ゴロをベッツが鮮やかに処理。無失点で切り抜けた。二回に逆転３ランを被弾して以降はスコアボードにゼロを刻んだ。

しかし五回、先頭のタティスに二塁打を浴び、続くテイラーに四球を与えたところでロバーツ監督がベンチを出て交代を告げた。五回途中ＫＯで６月は４戦連続未勝利となってしまった。