ÊÒÉÕ¤«¤Ê¤¤¸¶°ø¤Ï¥³¥ì¤«¤â¡ª¡©¥×¥í¤¬¸½¾ì¤Ç¤è¤¯¸«¤ë¡ÈÁý¤¨¤¬¤Á¤Ê¥â¥Î¡É4Áª¤ÈÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¥³¥Ä
¡µ¤¤Å¤¯¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ö³ä¤ê¤Ð¤·¡¦¥¹¥×¡¼¥óÎà¡×
¥¥Ã¥Á¥ó¤Î°ú¤½Ð¤·¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢³ä¤ê¤Ð¤·¤ä¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤Î¥¹¥×¡¼¥ó¤¬¤®¤Ã¤·¤ê¡£ÊÒÉÕ¤±¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¸÷·Ê¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î°ú¤½Ð¤·¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ¼ýÇ¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÁíÎÌ¤¬ÇÄ°®¤·¤Å¤é¤¯¡¢¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¤¤±¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤ÇÉÑÈË¤Ë»È¤¦
¡¦ÍèµÒ»þ¤Ë»È¤¦
¡¦ËÉºÒÈ÷ÃßÉÊ¤È¤·¤ÆÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¯
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÌÜÅª¡×¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢ÊÝ´É¤·¤Æ¤ª¤¤¤ÆÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¡Ö¤É¤ì¤¯¤é¤¤»ý¤Ä¤«¡×¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤¹¤ë¤Ê¤é¥«¥È¥é¥ê¡¼¤Î°ú¤½Ð¤·¤Ø¡£ÍèµÒÍÑ¤Ê¤éÍèµÒ¥°¥Ã¥º¤Î¶á¤¯¤Ø¡£ËÉºÒÍÑ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ËÉºÒÈ÷ÃßÉÊ¤È°ì½ï¤Ë¼ýÇ¼¤·¤Þ¤¹¡£
ÍÑÅÓÊÌ¤Ë¼ýÇ¼¾ì½ê¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É¬Í×ÎÌ¤¬¸«¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢´ÉÍý¤â¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¬ÀµÎÌ¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢¡Öº£¤Ï¤â¤é¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡×¤È¡¢¼«Á³¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢²¿¤Î¥³¡¼¥É¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ö¥³¡¼¥ÉÎà¡×
ÊÒÉÕ¤±¤Î¸½¾ì¤ÇÉ¬¤º¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¥³¡¼¥ÉÎà¤Ç¤¹¡£
¡Ö²¿¤Ë»È¤¦¥³¡¼¥É¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥É¤¬¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹¤ä°ú¤½Ð¤·¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÎ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä²ÈÅÅ¤Î½¼ÅÅ¥³¡¼¥É¡¢ÉÕÂ°¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÊÝ´É¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢²¿¤Î¥³¡¼¥É¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤»þÅÀ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤â¤Î¡£º£¸å»È¤¦²ÄÇ½À¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤Ï¡¢°ìÅÙ¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ê´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÈÅÅ¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤«¡×¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
É¬Í×¤Ê¥³¡¼¥É¤Ë¤Ï¡Ö¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡×¡Ö¥¤¥ä¥Û¥ó½¼ÅÅ¡×¤Ê¤É¡¢¥é¥Ù¥ë¤òÉÕ¤±¤Æ´ÉÍý¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥é¥Ù¥ë¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼¡²ó¤«¤é²¿¤Î¥³¡¼¥É¤«ÌÂ¤ï¤º´ÉÍý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÍÑÅÓ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¼êÊü¤¹¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
USB¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤ÉÈÆÍÑÀ¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤â¡¢Í½È÷¤Ï2¡Á3ËÜ¤¢¤ì¤Ð¤¸¤å¤¦¤Ö¤ó¤Ê¤´²ÈÄí¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
£Áý¤¨Â³¤±¤ë¡ÖÍ¾¤Ã¤¿¼ýÇ¼¥¢¥¤¥Æ¥à¡×
¡Ö¤¤¤Ä¤«»È¤¨¤ë¤«¤â¡×¤È¼è¤Ã¤Æ¤¢¤ë¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹¤ä¼ýÇ¼²È¶ñ¡£¤³¤ì¤â¸½¾ì¤Ç¤è¤¯Áø¶ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
ÊÒÉÕ¤±¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃæ¤ËÆþ¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤â¡¢¡Ö²¿¤«¤Ë»È¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¤Þ¤È¤á¤ÆÊÝ´É¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤éÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ýÇ¼ÍÑÉÊ¤¬À¸³è¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¸«Ä¾¤·¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆþ¤ì¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ÈÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤Î¤¬¿Í´Ö¤Ç¤¹¡£
ÊÒÉÕ¤±¤Î¸½¾ì¤Ç¤âÃª¤¬¶õ¤¯¤È¡Ö¼¡¤Ï²¿¤òÆþ¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¶õ¤¯¤È¡¢¡ÖËä¤á¤Ê¤¤¤È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿´Íý¤«¤éÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤òÎ¯¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ýÇ¼ÍÑÉÊ¤Ï¡¢ÊÒ¤Å¤±¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡ÖºÆÍøÍÑ¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤Ï¼êÊü¤¹¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¼ýÇ¼¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Î¤òÁý¤ä¤·¤ÆÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¡Ö¸Å»õ¥Ö¥é¥·¡¦¸Å¥¿¥ª¥ë¡×
¡ÖÁÝ½üÍÑ¤Ë»È¤¦¤«¤é¡×¤È¼è¤Ã¤Æ¤¢¤ë¸Å»õ¥Ö¥é¥·¤ä¸Å¥¿¥ª¥ë¡£¤³¤Á¤é¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¤´²ÈÄí¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÈ¾Ê¬¤ò¸Å¥¿¥ª¥ë¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¸Å»õ¥Ö¥é¥·¤¬²¿½½ËÜ¤âÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÁÝ½üÍÑ¤È¤·¤ÆºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤ÀÌäÂê¤Ï¡¢¡Ö»È¤¦ÎÌ°Ê¾å¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡×¤³¤È¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢4¿Í²ÈÂ²¤¬Ëè·î»õ¥Ö¥é¥·¤ò¸ò´¹¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¸Å»õ¥Ö¥é¥·¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢Ç¯´Ö¤Ç48ËÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÁÝ½üÍÑ¤È¤·¤Æ·î¤Ë1ËÜ¤·¤«»È¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¯ÎÌ¤È¾ÃÈñ¥Ú¡¼¥¹¤¬¸«¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤Ê¤é¡¢2¡Á3ËÜ¤¢¤ì¤Ð¤¸¤å¤¦¤Ö¤ó¤Ç¤¹¡£
¸Å¥¿¥ª¥ë¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«»È¤¦¤«¤â¡×¤ÈÂçÎÌ¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¡¢ËÜÅö¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤Ë¤«¤Ë»È¤¨¤ë¡×¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿´Íý¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¡£¤¿¤À¡¢»È¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÊÝ´É¤¹¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤â¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ê¤é¡¢º£¤è¤¯»È¤¦¤â¤Î¤ò¹¡¹¤È¼ýÇ¼¤·¡¢¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ëÊý¤¬¡¢ËèÆü¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¤º¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÒÉÕ¤±¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¼è¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤â¤Î¡×¤¬Êë¤é¤·¤òÉÔÊØ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤ò¤è¤¯¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ý¤ÄÌÜÅª¡×¤È¡ÖÅ¬ÀµÎÌ¡×¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â´ÉÍý¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤«¤é¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£