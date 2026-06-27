磨いて継ぎ足してずっと使える「ビジネス小物」【進化形 安くていいモノ BestBuy】

ハンズで取り扱うビジネス小物には、手入れしながら使い続けられるアイテムが豊富。磨いて使う革小物や、リフィル交換できる筆記具など、“コスパ新基準”に応える実用派アイテムを紹介しよう！

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ビジネスシーンで使う小物類こそ、使い捨てではなく愛着を持って付き合えるものを選びたい。今回は、ハンズの田口さんに“ロングユース視点”のアイテム選びについて聞いた。

「ボールペンは専用リフィルがあるものや、互換性の高いG2規格対応モデルがおすすめです。万年筆はインク補充しやすいものが便利。カートリッジ式かコンバーター式かは好みで選んでください。革小物もブラシやクリームなどのケア用品を揃えることで、風合いを楽しみながら使い続けられます」

■5年後に差が出るコスパ新基準＜3大ポイント＞

1. リフィルがある

2. 互換性が高い

3. ケア用品が使える

インクを補充して繰り返し使えるリフィル対応や高い互換性、ケア用品の充実度は、これからのコスパ新基準として注目したいポイント。本体を使い捨てるのではなく、補充や手入れをしながら使い続けることで、買い替えコストも抑えられる。

ハンズ 広報部

田口瑛子さん

2025年入社。横浜店での店舗経験を経て、現在の広報部に異動。

＜デザイン性◎＞

■第一印象を整える牛革製名刺入れ

Revain Quer

「ハミルトン 名刺入れ」（3480円）

▼使うほど味わいが深まる革小物

ハンズで人気の牛革製名刺入れ。収納力が高く、シンプルなデザインで手になじみます。フチやステッチにカラーを取り入れたモデルや、バイカラー仕様も展開されており、自分好みを選べるのも嬉しいです（田口さん）

ステッチにアクセントカラーを効かせたシンプルで飽きのこないデザインが、ビジネスシーンで活躍する名刺入れ。牛革ならではの風合いを楽しめるほか、使い込むほど味わいが増していく。大容量設計で実用性も高い。

▲名刺やカード類をスッキリ収納できる設計。3つのポケットを備えており、種類ごとに整理しやすいのも便利

■長く愛用したい革小物に、天然由来のクリーナー

M.MOWBRAY

「ステインク レンジング ウォーター」（1210円）

天然成分のみで作られた革製品用クリーナー。液状タイプで扱いやすく、色落ちなどの失敗もしにくい。革小物のメンテナンス初心者や初めてのレザーケアにもおすすめです（田口さん）

革製品の汚れ落としに使えるクレンジングウォーター。オリーブオイルやホホバオイルなど天然成分のみを配合し、有機溶剤フリーで革に優しい。レザーアイテム全般のメンテナンスに活躍する。

＜耐久性◎＞

■使いやすさとデザイン性を両立した上質ボールペン

LAMY

「サファリ JETSTREAM inside」（3850円）

▼リフィル×互換性で長寿命

ドイツの老舗筆記具メーカー LAMYの持ちやすいボディとJETSTREAMの滑らかな書き心地が両立。ビジネスシーンにもなじむ見た目に加え、専用替芯の交換に対応しているため、長期使用しやすい一本です（田口さん）

人間工学に基づいたグリップ形状や、耐久性に優れた樹脂製ボディを採用。JETSTREAMインク搭載により、濃く速乾性にも優れた書き味を実現。既存のLAMYボールペンとも替芯互換性を備え、使い勝手にも優れる。

＜デザイン◎＞

■ハイスペックなのに手頃な日本製万年筆

プラチナ万年筆（PLATINUM）

「プレジール万年筆」（1980円）

▼カートリッジ式でロングユース可能

日本製のお手頃な万年筆。キャップの気密性が高く、長期間使わなくてもインクが乾きにくい。カートリッジ式に加え、別売のコンバーターにも付け替えができ、好きなインクを入れて自分好みに使い続けられます（田口さん）

パール加工を施した高級感のあるアルミボディや、摩耗に強いステンレス製ペン先を採用。約1年インクがドライアップしにくい「スリップシール機構」も備える。

>> 特集【進化形 安くていいモノ BestBuy】

※2026年6月5日発売「GoodsPress」7月号48ページの記事をもとに構成しています

＜取材・文／嶋田咲喜＞

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