100均マニアがリアルに買い足し！1つで2役こなす！高コスパなキッチングッズ

ダイソーで買って愛用していた『ステンレスボウル』に、小さいサイズがあったので飛びつきました！狭いスペースでも使いやすいコンパクトサイズ。なんといっても目盛りが付いているので、計量カップ代わりになって便利なんです！100均とは思えない丈夫さで長く使えるのも嬉しいポイント。ダイソーに通いつめて8年のマニアいちおし商品です！

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商品情報

商品名：ステンレスボウル

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：13cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480932934

これ1つで調理が楽になる！ダイソーの『ステンレスボウル』

今回は、ダイソーのキッチングッズ売り場で見つけた『ステンレスボウル』をご紹介します。

ステンレスボウルって、キッチングッズを取り扱う他店で買うと地味にお値段が張りますよね。ですが、こちらは110円（税込）とお手頃価格で販売されています！

実は、以前同じシリーズで、容量が700mLと3500mLのステンレスボウルを個人的に購入していました。

こちらの2サイズもとても便利で長い間愛用しているので、今回小さいサイズを発見して飛びつきました！

このステンレスボウルの最大の特徴は、なんといっても目盛りが付いていること。目安程度ではありますが、液体の量をはかることができます。

これ1つで計量カップと調理器具の機能を兼ね備えているので、調理中の動作が少なく済み、洗い物も減らせるのが嬉しいです。

使い心地や高評価ポイントは？

ドレッシングを作ったり、1人分の卵を溶いたりするのに使い勝手が良いです。サイズが小ぶりなので、スペースが限られるキッチンでも作業がしやすいです。

とにかく、これ1つで調理がとても楽になります！

下ごしらえに使っていたボウルを、サッと洗って計量カップ代わりに使えるのが便利です。400mLまで計量できるので、まとまった量の水やお湯などが必要なときにも役立ちます。

よくある100均のステンレスボウルは、薄いためかペコペコと凹みやすく、歪みやすいのが気になっていました。しかし、この商品は軽く押してみても歪むことなく丈夫な印象。

お手頃なのに、長く愛用できてコスパも抜群です！

今回は、ダイソーの『ステンレスボウル』をご紹介しました。

必要な分だけ気軽に買い足せるのもGOOD。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。