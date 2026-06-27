100均に駆け込んで大正解！「専門店だと高いのに500円！」大人が本気で使える高機能な帽子
商品情報
商品名：通気サファリハット
価格：￥550（税込）
サイズ（約）：頭周り58cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480950914
とにかく通気性抜群！ダイソーで見つけた高機能な帽子
アウトドアやレジャーなどに使えるつば広の帽子って、ちゃんとしたブランドで買うと結構お値段が張りますよね…。
お手頃でもしっかりとした帽子が欲しいと思い、ダメもとでダイソーをチェックしてみたら、大当たりな商品を発見しました。
今回ご紹介するのは『通気サファリハット』という商品。価格は550円（税込）と、かなりお手頃で驚きました！
つばが広めで日差しから守ってくれる、アウトドアやお出かけにぴったりなサファリハットです。なんといっても頭を覆う部分をぐるっと一周するように、メッシュ素材の切り替えが付いているのが特徴。
メッシュ部分の幅は2cm弱で目立たず、スタイリッシュさを保ちつつ、蒸れを防ぎながら快適にかぶることができます。
薄めで柔らかい素材なので、コンパクトに折りたたむことも可能です。
また、サイドの部分にはスナップボタンが付いており、シルエットを変更することも可能です。
顎紐も付いているため、風で帽子が飛ばされる心配も少なくなります。アジャスターが付いており、自分に合ったフィット感に調整することができます。
『通気サファリハット』の使い心地は？
素材は薄めですが、かぶるとしっかりとつばが広がるため、遮光効果を発揮してくれます。
デザインはシンプルですがつばのフチがコンビカラーになっており、程よいアクセントを効かせます。アウトドアライクすぎないので、日常のカジュアルなコーディネートにも合わせやすく重宝します。
両サイドのスナップボタンを留めてつばを上げ、シルエットを変えるとこんな感じです。
日よけ効果はつばを下げているときよりも劣りますが、より風通しが良くなり、暑いときにはちょうどいい気がします。
風が強いときも煽られにくくなるので、シチュエーションに応じて対応できるのは嬉しい限りです。
今回は、ダイソーの『通気サファリハット』をご紹介しました。
身近なダイソーで、しっかりとした帽子が手軽に買えるとは思いませんでした！夏のお出かけで大活躍間違いなしなので、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。