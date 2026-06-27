100均に駆け込んで大正解！「専門店だと高いのに500円！」大人が本気で使える高機能な帽子

アウトドアなどに使える帽子を、ちゃんとしたブランドで探すと結構お値段が張るもの。お手頃でもしっかりとした帽子が欲しい…そんな願いを叶えてくれる帽子をダイソーで発見しました！通気性を保てるメッシュ切り替えが付いたつば広タイプの帽子。シルエットも変えられて機能性抜群です！これが500円とは驚きました…！

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商品情報

商品名：通気サファリハット

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：頭周り58cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480950914

とにかく通気性抜群！ダイソーで見つけた高機能な帽子

アウトドアやレジャーなどに使えるつば広の帽子って、ちゃんとしたブランドで買うと結構お値段が張りますよね…。

お手頃でもしっかりとした帽子が欲しいと思い、ダメもとでダイソーをチェックしてみたら、大当たりな商品を発見しました。

今回ご紹介するのは『通気サファリハット』という商品。価格は550円（税込）と、かなりお手頃で驚きました！

つばが広めで日差しから守ってくれる、アウトドアやお出かけにぴったりなサファリハットです。なんといっても頭を覆う部分をぐるっと一周するように、メッシュ素材の切り替えが付いているのが特徴。

メッシュ部分の幅は2cm弱で目立たず、スタイリッシュさを保ちつつ、蒸れを防ぎながら快適にかぶることができます。

薄めで柔らかい素材なので、コンパクトに折りたたむことも可能です。

また、サイドの部分にはスナップボタンが付いており、シルエットを変更することも可能です。

顎紐も付いているため、風で帽子が飛ばされる心配も少なくなります。アジャスターが付いており、自分に合ったフィット感に調整することができます。

『通気サファリハット』の使い心地は？

素材は薄めですが、かぶるとしっかりとつばが広がるため、遮光効果を発揮してくれます。

デザインはシンプルですがつばのフチがコンビカラーになっており、程よいアクセントを効かせます。アウトドアライクすぎないので、日常のカジュアルなコーディネートにも合わせやすく重宝します。

両サイドのスナップボタンを留めてつばを上げ、シルエットを変えるとこんな感じです。

日よけ効果はつばを下げているときよりも劣りますが、より風通しが良くなり、暑いときにはちょうどいい気がします。

風が強いときも煽られにくくなるので、シチュエーションに応じて対応できるのは嬉しい限りです。

今回は、ダイソーの『通気サファリハット』をご紹介しました。

身近なダイソーで、しっかりとした帽子が手軽に買えるとは思いませんでした！夏のお出かけで大活躍間違いなしなので、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。