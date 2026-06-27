100均の『ハードケース』が優秀！モバイルバッテリー収納にぴったりなガジェットポーチ

セリアのモバイルグッズコーナーで見つけた「ハードケース 長方形」は、細々したアイテムをすっきり収納できる手のひらサイズのポーチ。モバイルバッテリーとケーブル類を入れてガジェットケースにしたり、ミニサイズコスメを入れてメイク直し用ポーチとしても活躍します。110円の優秀ポーチを実演レビュー♡

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商品情報

商品名：ハードケース 長方形

価格：￥110（税込）

内寸：縦12×横7×高さ3.5cm

材質：ポリウレタン、ポリプロピレン、ポリエステル

販売ショップ：セリア

JANコード：4968583256961

セリアの『ハードケース』がモバイルバッテリーに最適！

セリアのモバイルグッズコーナーで見つけた、『ハードケース 長方形』。

コンパクトで使いやすいサイズ感ながら、モバイルバッテリーやコード類をきっちりまとめて収納できる優秀ポーチです。

内寸は縦12×横7×高さ3.5cmと手のひらサイズで、トートバッグやリュックにスッと入る取り回しの良さが魅力。

表面はマットなブラックで、シンプルなデザインなのでガジェットポーチ・モバイルバッテリーケースとして大人っぽく使えます。

素材はポリウレタン・ポリプロピレン・ポリエステルの組み合わせで、見た目以上に軽量。

それでいてしっかりした硬さがあり、バッグの中でモバイルバッテリーやケーブルを衝撃から守ってくれる安心感があります。

メッシュポケット付きでケーブル類もすっきり仕分けられる！

内側は片面にメッシュポケットが付いていて、ケーブル類と本体を分けて収納できる便利な仕様。USBケーブルやイヤホンなどがメッシュ側にスッと収まります。

反対側にはモバイルバッテリー本体をそのまま入れられるので、外出先で慌ててバッグの中をかき回す手間が一気に減ります。

ファスナーもスムーズに開閉できるので、ストレスなく取り出せるのも嬉しいポイント。軽い素材でかさばらないから、バッグの中で存在感を主張しすぎないのも好印象です。

コスメ収納も◎メイク直し用サブポーチにも！

用途はガジェット収納だけにとどまりません。試しにコスメを入れてみたところ、ミニサイズのチューブ2本＋ボトル1本＋ミニサイズのアイシャドウ＋パウダーがしっかり収まりました。

ハードタイプなのでパウダーやアイシャドウのケースが割れにくく、メイク直し用のサブポーチとして優秀。

バッグの中に忍ばせておけば、外出先でサッと取り出してリップやアイシャドウのお直しができます。型崩れせずに中身を守ってくれるのは、ハードケースならではの安心感ですね。

今回はセリアのモバイルグッズコーナーで見つけた『ハードケース 長方形』をご紹介しました。

110円（税込）とは思えない収納力と仕分けのしやすさで、バッグの中の散らかりをスッキリ整理してくれる優秀アイテムです。

「100均でガジェットポーチを探している」「メイク直し用のサブポーチが欲しい」そんな方には、まさにぴったりの一品。

セリアのプチプラ収納グッズとして、見かけたら即カゴに入れたいおすすめアイテムです。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね♡

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。