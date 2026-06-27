まさか100均で買えるとは！シートタイプで手軽に使える！「まずは…」の備えに最適な商品

今回は、災害時や非常時に役立つ、まずは…の備えにぴったりなダイソー商品をご紹介します。『非常用トイレ（吸水シートタイプ）』は、シート状の吸水剤を袋の中に入れることで、簡易的なトイレとして使えるお役立ちグッズ。1つ持っておくと安心です。気になる吸水性を実験してみたので、ぜひチェックしてみてください！

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商品情報

商品名：非常用トイレ（吸水シートタイプ）

価格：￥110（税込）

袋のサイズ（約）：61.5×38cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480910444

まずは…の備えにおすすめ！ダイソーの防災グッズ

今回は、ダイソーで見つけた『非常用トイレ（吸水シートタイプ）』をご紹介します。

災害時や非常時に役立つ、1回分の非常用トイレです。価格は110円（税込）です。

まだ防災グッズを揃えられていない方にもおすすめの、いざというときに向けて持っておくと安心なアイテム。まずは…の備えにぴったりな商品です。

この非常用トイレは、100均でもよく見かけるドライブ用ではなく、洋式トイレに設置して使用するタイプの商品です。災害時に水が使えなくなったときに、自宅のトイレなどに設置して水なしで使えるというものです。

黒いごみ袋1枚のほかに、吸水シートが1枚入っています。

今回は、ゴミ箱を便器に見立てて吸水性を確かめるために実験をしてみました。

通常の手順では、まずは便座を上げて袋を開き被せます。

吸水シートが底に来るように置き、便座を下げて袋を固定します。

この吸水シートには粉末が付着しているようで、目や皮膚に付着した際には水でよく洗い流すよう注意書きがありました。

排泄後、約30秒ほどで吸水するとのことです。

今回は、約350mLの水を吸わせてみました。

『非常用トイレ（吸水シートタイプ）』の吸水性をチェック！

気になる結果は、ものの10秒ほどで水分をほとんど吸い上げ、30秒後には吸水シートにきれいに吸収されていました！

粉末タイプの凝固剤と違ってシートタイプなので、手軽に使える反面、しっかり吸水してくれるか不安でしたが問題ありませんでした。

最後は、袋の青いビニール紐を中央に向かって絞って引き出し、紐を一周させて結び、密閉させて廃棄します。中身が透けにくいのも助かります。

かさばらないので、非常時用にストックしやすい点も高評価。いざというときに備えて、持っておくと安心です。

ただ、水分の吸収についてのみが謳われているので、小さいほうでない場合に対応しているかは不明…。場合によっては、粉末タイプの凝固剤を使った非常用トイレなどと使い分けたほうがいいかもしれません。

今回は、ダイソーの『非常用トイレ（吸水シートタイプ）』をご紹介しました。

今すぐ揃えられるグッズとして、ダイソーで手軽にゲットできるのは嬉しい限り。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。