2勝1分けで首位通過のスペイン代表、無失点でグループ突破は史上初
スペイン代表が初の記録を達成したようだ。
FIFAワールドカップ2026・グループH第3節が26日に行われ、スペイン代表はウルグアイ代表と対戦。42分にアレックス・バエナが先制点を決めると、これが決勝点となり、1−0で勝利を収めた。
この結果、初戦はカーボベルデ代表と0−0でのスコアレスドローで始まったものの、第2節ではサウジアラビア代表に4−0で快勝しており、スペイン代表は2勝1分けの勝ち点「7」に積み上げ、首位で決勝トーナメントに進出を果たした。
そんなスペイン代表はグループステージの3試合すべてでクリーンシート（無失点試合）を達成。データサイト『OPTA』によると、W杯のグループステージを無失点で突破したのはスペイン代表史上初のことになったという。
なお、1試合を残しているアルゼンチン代表とガーナ代表もここまで無失点を継続しているが、3試合すべてを無失点で終えたのはメキシコ代表に続いて、スペイン代表が今大会2チーム目となっている。
FIFAワールドカップ2026・グループH第3節が26日に行われ、スペイン代表はウルグアイ代表と対戦。42分にアレックス・バエナが先制点を決めると、これが決勝点となり、1−0で勝利を収めた。
この結果、初戦はカーボベルデ代表と0−0でのスコアレスドローで始まったものの、第2節ではサウジアラビア代表に4−0で快勝しており、スペイン代表は2勝1分けの勝ち点「7」に積み上げ、首位で決勝トーナメントに進出を果たした。
なお、1試合を残しているアルゼンチン代表とガーナ代表もここまで無失点を継続しているが、3試合すべてを無失点で終えたのはメキシコ代表に続いて、スペイン代表が今大会2チーム目となっている。