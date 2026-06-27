夜中に目が覚める、朝起きられない。あなたの不眠、5分のマッサージで変わるかも−プロを教えるプロの秘技を厳選公開

在宅勤務による生活リズムの乱れや運動不足などが原因で、眠りに問題を抱える人が急増しています。国民的に人気のアニメーションでも、小学生が不眠に悩むというテーマの回が放送されるなど、いまや「眠れない」ことは大人だけでなく子どもの問題としても認識されつつあります。

不眠の原因は人それぞれ〜まずは睡眠障害チェック

以下の項目の中の一つでもあてはまると、実は睡眠障害の可能性が。あなたは大丈夫ですか？

睡眠チェックシート

夜中に何度も目が覚める

早く目が覚める

一度目が覚めると眠れない

毎朝二度寝してしまう

朝、目覚まし時計が鳴っても起きることができない

昼夜が逆転している

睡眠障害という自覚がなくても、現代人は何らかのサインを抱えていることが多いものです。上のチェックシートを見て、「自分も可能性が……？」と思った方も多いのではないでしょうか。

不眠の原因や適切なアプローチは人それぞれですが、今回は自宅で簡単にケアできる「安眠マッサージ」をご紹介します。

1200の手技の中から「日々の疲れをリセットし、深い眠りに導く」マッサージを厳選！

実は、この「1200」というのはフェイシャルケアだけで使われる手技の数。額に対するアプローチだけでも126通りあり、手順が少し変わるだけで肌や体への作用が大きく変わる、非常に繊細で奥深い世界なのです。

今回は多忙な皆さんのために、まずはこれだけでも取り入れてほしい4つのマッサージを厳選しました。トータルで5分もかかりません。いつでも、気づいたときに試してみてください。

※不眠が病気に由来している可能性がある場合や、現在治療中の方は無理をせず、必ず医師に相談の上で行ってください。

頭蓋骨のつなぎ目をゆるめる

ステップ1： こめかみの後ろから後頭部に向かって、手のひらの付け根のふくらんだ部分（手根部）を使い、心地よく押しながら進みます。

ステップ2： 続いて、眉山から後頭部に向かって、同じように手のひらのふくらみを使って押しながら進みます。頭全体がリラックスし、深い睡眠へと誘われます。

「ぼんのくぼ」のプッシュ

左右の中指を重ねて「ぼんのくぼ（後頭部と首の境目にあるくぼみ）」に当てます。ここを優しく指圧しながら、首を前後にゆっくり動かしましょう。ぼんのくぼの緊張をゆるめることで、深い眠りが誘導されやすくなります。

姿勢を整える

ステップ1： 腕を後ろにまわして反対の肘（届かない場合は手首など）をつかみ、肩のラインを伸ばすように頭を横に傾けます。

ステップ2： 目を閉じてゆっくりとストレッチを行い、左右の伸び方の差を実感してください。より突っ張りや縮みを感じた側を念入りに行うと、体がほぐれてリラックスでき、快眠につながります。

耳を引っ張る

耳の穴を広げるようなイメージで、5方向へ耳を優しく引っ張ります。こうして耳の穴を広げることで周囲の血流が良くなり、安眠へと導かれます。目を閉じて行うと周辺の筋肉がさらにゆるみ、より効果的です。

©裕香（SOSモデルエージェンシー）

POLA SALON ＋ AOYAMA

今回マッサージを指導してくれたのは、サロンオーナーやプロの講師などがこっそり通う技術スクール「Esthetic MORIMASA」（株式会社トゥールビオン）を経営する森柾秀美先生。国内だけでなく、海外15ヵ国以上で技術講習を行い、国内外で高い評価と信頼を得ているスペシャリストです。

きめ細かなカウンセリングの後、一人ひとりに合わせたマッサージを施術。男女ともに予約可能です。ポーラ製品を試すこともできるため、新たなお気に入りコスメに出会える楽しみも。

森柾 秀美（Hidemi Morimasa）

Esthetic MORIMASA(プロ対象スクール)学院長。1995年に株式会社トゥールビオンを設立。オーナーエステティシャンや講師などのプロがこっそり通う、メーカー色のない講座を開催。国内のみならず海外15ヵ国以上での技術講習開催、エステの本場フランスへの渡航歴は120回以上。5つ星ホテルのスパや大手ブランドのオリジナル技術開発なども手がける。毎年新技術を開発し、日本とフランスで発表。フランスでの技術特許(I.N.P.I.)も取得。インターナショナルエステティシャンCIDESCO国際免許取得。ヌーヴェルエステティック世界大会ベストデモンストレーター。国内・海外著書多数。

眠りが浅いのは年齢のせい？ まずは睡眠障害チェック！（8枚）