グループＨの最終順位。※TCS＝チームコンダクトスコア（フェアプレーポイント）。勝点で並んだ場合、当該チーム間の最多勝点→得失点差→総得点の順で順位が決まる。（C）SOCCER DIGEST

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　北中米ワールドカップで現地６月26日に、グループＨ最終節の２試合が行なわれた。

　カーボベルデ対サウジアラビアは、０−０で引き分け。ウルグアイ対スペインは、スペインが１−０で競り勝った。

　これで最終順位が確定。２勝１分けで勝点７のスペインが１位。３連続ドローで勝点３のカーボベルデが２位。共に２分け１敗で勝点２の３位ウルグアイ、４位サウジアラビアの敗退が決まった。
 
グループＨの結果
▼第１節
スペイン ０−０ カーボベルデ
サウジアラビア １−１ ウルグアイ

▼第２節
スペイン ４−０ サウジアラビア
ウルグアイ ２−２ カーボベルデ

▼第３節
スペイン １−０ ウルグアイ
カーボベルデ ０−０ サウジアラビア

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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