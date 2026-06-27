【Ｗ杯Ｈ組・最終順位】カーボベルデが勝点３で２位突破！ ウルグアイとサウジが敗退。首位は無敗のスペイン
北中米ワールドカップで現地６月26日に、グループＨ最終節の２試合が行なわれた。
カーボベルデ対サウジアラビアは、０−０で引き分け。ウルグアイ対スペインは、スペインが１−０で競り勝った。
これで最終順位が確定。２勝１分けで勝点７のスペインが１位。３連続ドローで勝点３のカーボベルデが２位。共に２分け１敗で勝点２の３位ウルグアイ、４位サウジアラビアの敗退が決まった。
グループＨの結果
▼第１節
スペイン ０−０ カーボベルデ
サウジアラビア １−１ ウルグアイ
▼第２節
スペイン ４−０ サウジアラビア
ウルグアイ ２−２ カーボベルデ
▼第３節
スペイン １−０ ウルグアイ
カーボベルデ ０−０ サウジアラビア
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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カーボベルデ対サウジアラビアは、０−０で引き分け。ウルグアイ対スペインは、スペインが１−０で競り勝った。
これで最終順位が確定。２勝１分けで勝点７のスペインが１位。３連続ドローで勝点３のカーボベルデが２位。共に２分け１敗で勝点２の３位ウルグアイ、４位サウジアラビアの敗退が決まった。
グループＨの結果
▼第１節
スペイン ０−０ カーボベルデ
サウジアラビア １−１ ウルグアイ
▼第２節
スペイン ４−０ サウジアラビア
ウルグアイ ２−２ カーボベルデ
▼第３節
スペイン １−０ ウルグアイ
カーボベルデ ０−０ サウジアラビア
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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