和田正人、家庭菜園の世話をする娘の姿を公開！ 「子供たちが世話してくれてるのでパパは楽チン」
俳優の和田正人さんは6月25日、自身のInstagramを更新。家庭菜園の世話をする娘の後ろ姿を公開しました。
【写真】和田正人が娘と家庭菜園
コメントでは「今年もそんな季節かぁ 自分で育てた野菜の美味しさは格別でしょう 食育素晴らしい」との声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】和田正人が娘と家庭菜園
「今年もそんな季節かぁ」和田さんは「枝豆、なす、きゅうり、トマト、九条ネギ、などなど。順調に成長中！！子供たちが世話してくれてるのでパパは楽チン 成長の早い夏の家庭菜園は楽しいです」とつづり、1枚の写真を投稿。白いワンピースを着た娘が、ベランダの家庭菜園で野菜の世話をする後ろ姿です。裸足なのが無邪気でかわいらしいです。
コメントでは「今年もそんな季節かぁ 自分で育てた野菜の美味しさは格別でしょう 食育素晴らしい」との声が寄せられました。
「多摩川河川敷で昆虫採集」5月24日には「多摩川河川敷で昆虫採集」をした時の様子を公開していた和田さん。子どもたちや、妻でタレントの吉木りささんとのほほ笑ましいショットが見られます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)