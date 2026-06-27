【紀ノ国屋】斜め掛けできる「折りたたみクロスボディバッグ」が登場！大人カラー2色から選べる
紀ノ国屋から、軽量ナイロン素材を使用した「折りたたみクロスボディバッグ」が新登場。2026年6月24日（水）20時からのオンラインストア先行発売に続き、6月26日（金）からは各店舗でも順次販売がスタートします。数量限定のアイテムのため、気になる方はお早めにチェックを。
【画像】見た目は紙袋、実はウォッシャブルのエコバッグ
両手フリーで使える軽やかなデザイン
紀ノ国屋のバッグとしては珍しいクロスボディタイプは、両手を自由に使えるのが最大の魅力。ショッピング中のお会計やスマートフォンの操作もスムーズで、荷物が多くなりがちなお出かけシーンにぴったりです。
ブラック・ベージュの2色展開
カラーはブラックとベージュの2色展開。ボディには紀ノ国屋のロゴデザインをあしらいながら全体はシンプルで上品なデザインなので、大人世代のデイリーコーデにもさりげなく使えます。ブラックはどんなコーデにも合わせやすく、ベージュはこれから本格的な夏に向けての軽やかな装いにもなじみやすいおしゃれな色ですね。
タテ39cm×ヨコ45cm×マチ13cmと使い勝手のいいサイズ感。数量限定のため在庫がなくなり次第、販売終了です。店舗で見かけたらお早めに。
購入方法販売開始日：2026年6月26日（金）各店舗営業開始時間〜
取扱店舗：紀ノ国屋各店（一部店舗を除く）・紀ノ国屋オンラインストア
カラーバリエーション：ブラック、ベージュ
サイズ：タテ39cm×ヨコ45cm×マチ13cm
価格：2750円（税込）
注意事項：詳細は公式オンラインストアで確認
(文:All About 編集部)