「M!LK」でギャップがあると思うメンバーランキング！ 2位「山中柔太朗」を抑えた1位は？
バラエティーやSNS、ライブなど、さまざまな場面で異なる魅力を見せている「M!LK」。見た目の印象とは異なる性格や、ステージ上とのギャップが話題になることも少なくありません。
All About ニュース編集部は6月9日、全国10〜70代の男女300人を対象に「M!LK」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「M!LKでギャップがあると思うメンバー」ランキングを紹介します！
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、山中柔太朗さんです。圧倒的なビジュアルとクールな雰囲気とは裏腹に、メンバーに見せる優しさやポンコツな一面に心つかまれるファンも多いそう。
また、俳優として活躍するほか、ライブの衣装デザインやツアーのロゴデザインも担当。クリエイティブな才能を開花させています。
回答者からは「物静かそうに見えて違いとハキハキしてるから」（30代女性／愛知県）、「話し方や話す内容がけっこう意外なことがある」（30代男性／大阪府）、「クールっぽいのに優しいギャップがある」（30代女性／静岡県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、佐野勇斗さんです。端正なビジュアルと圧倒的な歌唱力でグループをけん引。一方で親しみやすく、メンバー最年長として兄貴肌を発揮する一面もあり、人柄の良さでも人気を集めています。
アーティストや俳優として活動するほか、ジェンダーレスアクセサリーブランド「G-9（ガク）」をプロデュースするなど、幅広く活躍。また、芸能界きっての達筆としても知られ、SNSやバラエティー番組などで書道6段の腕前を披露しています。
回答コメントでは「見た目とは真逆で天然」（40代女性／福島県）、「顔がカッコいいのに、行動が三枚目みたいなところがギャップがある」（40代女性／埼玉県）、「俳優としてのクールな姿と、バラエティやSNSで見せる親しみやすい姿の差が印象的だから」（10代男性／岩手県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は6月9日、全国10〜70代の男女300人を対象に「M!LK」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「M!LKでギャップがあると思うメンバー」ランキングを紹介します！
2位：山中柔太朗／73票
2位にランクインしたのは、山中柔太朗さんです。圧倒的なビジュアルとクールな雰囲気とは裏腹に、メンバーに見せる優しさやポンコツな一面に心つかまれるファンも多いそう。
また、俳優として活躍するほか、ライブの衣装デザインやツアーのロゴデザインも担当。クリエイティブな才能を開花させています。
回答者からは「物静かそうに見えて違いとハキハキしてるから」（30代女性／愛知県）、「話し方や話す内容がけっこう意外なことがある」（30代男性／大阪府）、「クールっぽいのに優しいギャップがある」（30代女性／静岡県）といったコメントが寄せられています。
1位：佐野勇斗／129票
1位にランクインしたのは、佐野勇斗さんです。端正なビジュアルと圧倒的な歌唱力でグループをけん引。一方で親しみやすく、メンバー最年長として兄貴肌を発揮する一面もあり、人柄の良さでも人気を集めています。
アーティストや俳優として活動するほか、ジェンダーレスアクセサリーブランド「G-9（ガク）」をプロデュースするなど、幅広く活躍。また、芸能界きっての達筆としても知られ、SNSやバラエティー番組などで書道6段の腕前を披露しています。
回答コメントでは「見た目とは真逆で天然」（40代女性／福島県）、「顔がカッコいいのに、行動が三枚目みたいなところがギャップがある」（40代女性／埼玉県）、「俳優としてのクールな姿と、バラエティやSNSで見せる親しみやすい姿の差が印象的だから」（10代男性／岩手県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)