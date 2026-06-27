元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が２６日、テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」で、父である長嶋茂雄氏から「怒られた事がない」という思い出を語った。

オープニングトークでは自分が受けた親からの教育の話となり、一茂は「自分の父親がどういう教育をしていたかっていうと、この教育じゃダメ。俺がこうなっちゃってるんだもんなって考える」とコメント。「泥だらけのまま家に上がっても怒られたことないし、窓ガラス割っても怒られたことない。何百万円もする盆栽を割っても怒られた事がない」と言い、スタジオからは「ええ？」の声が上がった。

「起こらない教育、自由奔放」だというと、高嶋ちさ子は「今式だよね」といい「昭和は首が飛ぶくらい殴られたよ？」と自身の体験を振り返った。

一茂は「珍しいことだと思う」といい「何を壊してもいいもんだって思ってた」とコメント。「教会の前に運動公園があって、野球をやって教会の窓ガラスを割ったけど問題ないと思ってた。家で割っても怒られないから」。ところが教会から神父が飛び出してきて「割ったのは誰だ！」と激怒。一茂は「びっくりしたの。この人、なんで怒っているんだろうって」と怒られている意味が理解できず。「ぼくです」と言うと「これ、弁償しないといけないよ」と言われ「弁償っていう言葉を知らなかった。弁償ってなんですか？って」と聞いたという。

「まだ覚えてる。窓ガラス６０００円。そんな大金持ってない。お袋に言ったらその場ですぐに６０００円を持ってきた。でもその時もお袋には怒られない」といい、高橋茂雄は「『気を付けなさい』とかは言われないんですか？」と質問。一茂は「全然ない。だってホームラン打ったから」と振り返っていた。