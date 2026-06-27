元人気子役で女優の谷花音（22）が27日、自身のインスタグラムを更新。3週間の教育実習を終えたと報告した。

谷は「3週間の教育実習が無事終了しました 始まる前は不安しかなかったけど、本当にあっという間で、人生で一番濃い3週間でした」と報告。

「未熟な私を温かく迎え入れて、熱心に指導してくださった先生方には感謝しかありません。至らない点ばかりの私に、たくさんのことを丁寧に教えてくださる先生方の姿を見て、本当にたくさんのことを学ばせていただきました」と感謝した。

続けて「そして、毎日たくさんの元気とパワーをくれた子どもたち。つたない私の授業を一生懸命聞いてくれたり、休み時間にたくさんお話ししてくれたり、みんなと過ごした毎日は本当に幸せでした もらったお手紙は、一生忘れない宝物です。先生にとっての初めての生徒がみんなで、本当に幸せでした。みんながいてくれたおかげで、私は先生になれました。先生はずっとみんなのこと応援してるからね！」と呼びかけ「この3週間で出会えたすべての人への感謝を忘れずに、これからも全力で頑張ります！」と結んだ。

今年5月にはインスタグラムで調理師免許を取得したことを報告しており、「実は実は、、、2年間大学と専門学校のダブルスクールでした！！」と告白。女優業と大学、専門学校の多忙な日々をつづっていた。

谷は人気子役として2011年のフジテレビドラマ「名前をなくした女神」などに出演。同じく人気子役だった同事務所で親友の小林星蘭と共に「すたーふらわー」として歌手デビューも経験している。21年には米国の高校に語学留学し、23年に大学に進学した。