タレントのマツコ・デラックスが、26日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉 かりそめ天国」（金曜午後8時）に出演。最近ショックを受けたことを語った。

有吉弘行と加齢に伴う変化についてトーク。マツコは「むちゃできなくなってきてる。できない、もう」と話すと、「この間天丼食ったら胸焼けして。ショックだった。1人前よ？普通の。とうとう私、揚げ物で胸焼けするようになったかと思って」と食が細くなったことに落胆した。

有吉も「確かに俺もこの間うどん食いに行った時、かしわ天を初めて頼まなかったかも」と同意。マツコは「私なんてさ、うどん屋のトッピングなんて揚げ物しかなかったわよ、昔。最近もう気がつくとわかめしかのってない時あるもん」と明かし、「揚げ玉で見えなくなるぐらいにしてたのにさ。背脂みたいに全部すすってたんだから」と苦笑した。

有吉が「それでその体維持するの結構大変じゃない？今後」と尋ねると、マツコは「この年になるまでこの体維持するとね、多少食が細くなったくらいじゃビクともしない」と断言。有吉が「土台がしっかり？」とジョークを飛ばすと、「うちの建設会社はしっかりしてる」と乗っかって笑いを誘った。