■その熱狂の裏には“戦略”がある

現在、世界中を熱狂の渦に巻き込んでいるワールドカップ。日本代表の躍進やスター選手たちのプレーに、日本中のスポーツに対する関心と熱量は最高潮に達しています。

しかし、私たちがスタジアムや画面の前で興奮に浸るその裏側には、もう一つの熱い戦い――すなわち「ビジネスとしてのスポーツ」が存在します。

プロスポーツやスタジアムの運営は、長年「莫大なコストがかかる割に、収益化が難しい」とされてきました。しかし、その常識を鮮やかに覆し、成功を収めているケースがあります。

本特集では、「プレジデントオンライン」編集部が厳選した、日本のスポーツビジネスに関する3つの記事をお届けします。

1本目は、フリーライターの宮武和多哉さんが長崎にある1000億円の巨大サッカースタジアムに迫ります。試合がない日に管理コストのみを消費する「空き箱」――そんなスタジアムの常識を覆す、試合のない日でも数万人が詰めかける盛況ぶり。通販大手「ジャパネット」の緻密な計算と驚きの仕掛けに迫ります。

2本目は、同じく宮武さんによる、阪神甲子園球場の誕生秘話。いまや“野球の聖地”となった土地は、100年前、広大な荒地でした。荒地に現在の価値で約30億円という大金を投じて買い取った、阪神電鉄の豪胆すぎる「賭け」の真相を紐解きます。

3本目は、売上高150億円から552億円へと爆発的に増加させた男子プロバスケットボール「Bリーグ」の戦略について。日本政策投資銀行編集『スポーツビジネス成長論』（ダイヤモンド・ビジネス企画）から一部抜粋してお届けします。徹底した顧客調査・ペルソナ分析により導き出した顧客への的確なアプローチ法を紐解き、先行リーグにはなかった斬新なビジネスモデルを解説します。

単なるスポーツの枠を超え、現代の地域創生や新規事業立ち上げのヒントが詰まった3編。これまでのビジネスの固定観念をガラリと変える、驚きの戦略をぜひご覧ください。

■試合がないのに3万人が集まる…儲からないサッカースタジアムを1000億円で作ったジャパネットの綿密な計算

（2026年2月7日公開）

試合がない日のピーススタジアム。左奥の建物は「スタジアムシティホテル長崎」（筆者撮影）

サッカースタジアムは本来、試合日以外は収益を生みにくい「非効率な施設」とされてきた。だが通販大手のジャパネットホールディングスが1000億円を投じた長崎スタジアムシティでは、試合がない日でも数万人規模の人出が生まれている。なぜ“儲からないはずの箱”が動き続けるのか。フリーライターの宮武和多哉さんが、現地を取材した――。<続きを読む>

■だから甲子園も､タイガースもできた…｢どないするつもり｣と笑われた荒地を30億円で買った阪神電鉄の"賭け"

（2025年10月25日公開）

かつて三角州だった甲子園球場。打席に佐藤輝明選手が立っている（筆者撮影）

阪神タイガースが2年ぶり7度目のセ・リーグ優勝を決めた。4万人超の観客が詰めかけた阪神甲子園球場は、“野球の聖地”として全国に知られている。だが、100年前のその土地は「何の役にも立たない荒地」だった。なぜ、そんな場所が“甲子園”と呼ばれる特別な場所になったのか。フリーライターの宮武和多哉さんがその原点をたどる――。<続きを読む>

■だから売上高｢150億円￫552億円｣に激増…プロ野球にもJリーグにもなかった｢男子バスケリーグ｣の斬新な戦略

（2025年10月14日公開）

※写真はイメージです（写真＝iStock.com／Yobro10）

男子プロバスケットボールプロリーグ、B.LEAGUE（Bリーグ）が盛況だ。そこには従来の日本のスポーツにはなかった事業戦略があるという。日本政策投資銀行著、編集『スポーツビジネス成長論』（ダイヤモンド・ビジネス企画）より、一部を紹介する――。（第2回）<続きを読む>

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PRESIDENTまとめPRESIDENT Onlineで読者のみなさまから人気の高かった記事を、テーマごとにまとめてご紹介します。

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（PRESIDENTまとめ）