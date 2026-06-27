辻希美「完全プライベート」撮影してもらっている夢空ちゃん披露「すでに表情管理が完璧」「天使度がさらにアップ」と反響
【モデルプレス＝2026/06/27】タレントの辻希美が6月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。撮影してもらっている次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの姿を公開した。
【写真】39歳5児のママタレ「すでに表情管理が完璧」完全プライベートでプロに撮ってもらった0歳次女
辻は「今日は撮影でした」とヘアメイク中の自身の姿を投稿した辻。続けて「夢も撮ってもらた ※完全プライベート」（※原文ママ）と記し、撮影機材が並ぶ中に設置されたモニターに写る、撮影中の笑顔の夢空ちゃんの姿を公開した。
この投稿に、ファンからは「すでに表情管理が完璧」「天使度がさらにアップ」「ニコニコ可愛すぎる」「将来が楽しみ」「赤ちゃんモデルになれる」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】39歳5児のママタレ「すでに表情管理が完璧」完全プライベートでプロに撮ってもらった0歳次女
◆辻希美、撮影してもらっている夢空ちゃん公開
辻は「今日は撮影でした」とヘアメイク中の自身の姿を投稿した辻。続けて「夢も撮ってもらた ※完全プライベート」（※原文ママ）と記し、撮影機材が並ぶ中に設置されたモニターに写る、撮影中の笑顔の夢空ちゃんの姿を公開した。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「すでに表情管理が完璧」「天使度がさらにアップ」「ニコニコ可愛すぎる」「将来が楽しみ」「赤ちゃんモデルになれる」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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