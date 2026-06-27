辻希美、長男への鶏肉尽くし弁当公開「お肉たっぷりでボリューム満点」「詰め方綺麗で華やか」の声
【モデルプレス＝2026/06/27】タレントの辻希美が6月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男への鶏肉弁当を公開した。
【写真】39歳5児のママタレ「詰め方綺麗で華やか」高1長男への鶏肉尽くし弁当
辻は「鶏肉尽くし」と記し、長男・青空（せいあ）くんへの弁当を公開。ご飯の横にたくさんの鶏肉の唐揚げとソテーに花の形に飾り切りされたウインナーや卵焼き、コーンやハムの入ったスパゲッティが詰められ、保冷容器に入ったフルーツが添えられている。
この投稿に、ファンからは「お肉たっぷりでボリューム満点」「スタミナつきそう」「THE男子弁当」「満足感ありそう」「詰め方綺麗で華やか」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】39歳5児のママタレ「詰め方綺麗で華やか」高1長男への鶏肉尽くし弁当
◆辻希美、鶏肉尽くし弁当公開
辻は「鶏肉尽くし」と記し、長男・青空（せいあ）くんへの弁当を公開。ご飯の横にたくさんの鶏肉の唐揚げとソテーに花の形に飾り切りされたウインナーや卵焼き、コーンやハムの入ったスパゲッティが詰められ、保冷容器に入ったフルーツが添えられている。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お肉たっぷりでボリューム満点」「スタミナつきそう」「THE男子弁当」「満足感ありそう」「詰め方綺麗で華やか」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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