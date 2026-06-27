筧美和子、第1子抱っこする姿公開「可愛すぎる」「ぐっすり寝てますね」など反響
【モデルプレス＝2026/06/27】女優の筧美和子が6月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。第1子との2ショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】第1子出産の32歳女優「可愛すぎる」第1子抱っこする姿
筧は「だっこくん。こちらなーんにもできないけど可愛いからok」とつづり、ストーリーズを投稿。筧の腕の中で小さく握りこぶしを作り、ぐっすりと眠っている様子の第1子との自撮り写真を公開した。
この投稿に「可愛すぎる」「天使ですね」「ぐっすり寝てますね」「お利口さんですね」「ほっぺたムニムニで可愛い」など反響が寄せられている。
筧は、2025年3月に一般男性との結婚を報告。2026年2月1日に第1子を妊娠したことを発表した。（modelpress編集部）
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【写真】第1子出産の32歳女優「可愛すぎる」第1子抱っこする姿
◆筧美和子、第1子との2ショット
筧は「だっこくん。こちらなーんにもできないけど可愛いからok」とつづり、ストーリーズを投稿。筧の腕の中で小さく握りこぶしを作り、ぐっすりと眠っている様子の第1子との自撮り写真を公開した。
◆筧美和子の投稿に反響
この投稿に「可愛すぎる」「天使ですね」「ぐっすり寝てますね」「お利口さんですね」「ほっぺたムニムニで可愛い」など反響が寄せられている。
筧は、2025年3月に一般男性との結婚を報告。2026年2月1日に第1子を妊娠したことを発表した。（modelpress編集部）
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