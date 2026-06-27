IVEレイ、高めツインテール×ロリータ姿にファン悶絶「リアルお人形さんすぎる」「雰囲気が一気に変わって可愛い」
【モデルプレス＝2026/06/27】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のレイ（REI）が6月25日、自身のInstagramを更新。ロリータ衣装姿を披露し、話題になっている。
【写真】K-POP日本人メンバー「リアルお人形さんすぎる」雰囲気一変高めツインテール×ロリータ姿
レイは「色んなワタシ」と日本語で記し、レースやフリルがあしらわれた薄ピンクと白のロリータ衣装姿を公開。ロリータ衣装に合わせ、高めのツインテールに白レースのカチューシャでキュートなウインクショットを披露している。
またピンクの大きなリボンのセーラー服姿やピンクのミニスカートにピンクのロングブーツを合わせたコーディネートも投稿している。
この投稿にファンからは「リアルお人形さんすぎる」「ツインテール最強」「洗練されたロリータ」「ピンクが似合いすぎ」「雰囲気が一気に変わって可愛い」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】K-POP日本人メンバー「リアルお人形さんすぎる」雰囲気一変高めツインテール×ロリータ姿
◆レイ、ピンクロリータ姿披露
レイは「色んなワタシ」と日本語で記し、レースやフリルがあしらわれた薄ピンクと白のロリータ衣装姿を公開。ロリータ衣装に合わせ、高めのツインテールに白レースのカチューシャでキュートなウインクショットを披露している。
◆レイの投稿が話題
この投稿にファンからは「リアルお人形さんすぎる」「ツインテール最強」「洗練されたロリータ」「ピンクが似合いすぎ」「雰囲気が一気に変わって可愛い」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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