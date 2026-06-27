【漢字クイズ】「拉げる」はなんて読む？つぶれるという意味です！

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？



「拉げる」はなんて読む？ 時々見かける「拉」という漢字。 その訓読みである「拉げる」は、つぶれるという意味を持つ言葉です。 いったい、なんと読むのかわかりますか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「ひしゃげる」でした！ 「拉げる」は、押されてつぶれる、ぺしゃんこになるという意味です。「ひしげる」や「へしゃげる」とも読みます。 「フロントの拉げた車」や「箱が拉げる」のように使うことができますよ。 また、「拉ぐ」と書いた場合には「ひしぐ」と読み、押しつぶす、勢いをくじくといった意味で使うことができます。 「鬼も打ち拉ぐ力」や「相手チームの勢いを拉ぐ」などがその一例です。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

ライター Ray WEB編集部