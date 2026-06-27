【漢字クイズ】「拉げる」はなんて読む？つぶれるという意味です！
日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？
「拉げる」はなんて読む？
時々見かける「拉」という漢字。
その訓読みである「拉げる」は、つぶれるという意味を持つ言葉です。
いったい、なんと読むのかわかりますか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「ひしゃげる」でした！
「拉げる」は、押されてつぶれる、ぺしゃんこになるという意味です。「ひしげる」や「へしゃげる」とも読みます。
「フロントの拉げた車」や「箱が拉げる」のように使うことができますよ。
また、「拉ぐ」と書いた場合には「ひしぐ」と読み、押しつぶす、勢いをくじくといった意味で使うことができます。
「鬼も打ち拉ぐ力」や「相手チームの勢いを拉ぐ」などがその一例です。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
ライター Ray WEB編集部