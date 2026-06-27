【漢字クイズ】「拉げる」はなんて読む？つぶれるという意味です！

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日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？

「拉げる」はなんて読む？

時々見かける「拉」という漢字。

その訓読みである「拉げる」は、つぶれるという意味を持つ言葉です。

いったい、なんと読むのかわかりますか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「ひしゃげる」でした！

「拉げる」は、押されてつぶれる、ぺしゃんこになるという意味です。「ひしげる」や「へしゃげる」とも読みます。

「フロントの拉げた車」や「箱が拉げる」のように使うことができますよ。

また、「拉ぐ」と書いた場合には「ひしぐ」と読み、押しつぶす、勢いをくじくといった意味で使うことができます。

「鬼も打ち拉ぐ力」や「相手チームの勢いを拉ぐ」などがその一例です。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

《参考文献》

・『デジタル大辞泉』（小学館）

ライター Ray WEB編集部