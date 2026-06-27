◇全国男鹿駅伝（２７日、秋田・男鹿市男鹿総合運動公園発着）

大学男子の部（８区間６４・８キロ）は、中大が全区間をトップ通過し、３時間１３分５４秒で完全優勝を飾った。４秒差の２位は青学大。３位は順大だった。

中大は１区（８・７キロ）で、１万メートル２７分５３秒８５の自己ベスト記録を持つ浜口大和（２年）が区間賞を獲得すると、勢いに乗り首位を快走。最終８区（４・３キロ）で門間蒼大（１年）が一時は青学大の日向春空（はるあ、２年）に逆転されたが、ゴール手前約４００メートルで再逆転した。勝利の流れを呼び込んだ１区の浜口は「目標は区間賞でした。ホッとしています。最後はハラハラしましたが、チームの目標も優勝でしたので１００点です」と笑顔で話した。

起伏が激しいコースで行われ「仮想・箱根駅伝」「箱根駅伝への登竜門」と呼ばれる男鹿駅伝。アンカーまで熱戦が繰り広げられた。

秋田県内ではクマの出没が相次いでいることから、大会主催者は参加者および関係者の安全確保を最優先した「クマ出没等対応マニュアル」を作成。大会当日にクマによる人的被害が発生した場合や、コースから約１００メートル以内にクマが居座った場合は大会は中止。またクマが出没した場合、その区間は中止し、安全確認後、次の区間からレースを一斉再開するなどの対応を出場チームや関係者に周知していた。

事前の対策としてはコース周辺の草刈りを行って見通しを確保し、クマの潜伏場所を減らす取り組みなどを行った。レース中の対策としては、全中継所にクマ避けスプレー、音響機器を配備。広報車から常に音楽や放送を流し続け、各チームに１台がつく監督車からマイクスピーカーによる指示出しのほか、クマの接近防止を目的とした発声を行った。コース周辺に猟友会の協力を得て、待機・巡回し、緊急時の即応体制を整えていた。

一般の部（８区間６４・８キロ）はコモディイイダが３時間１５分４０秒で優勝。高校男子の部（７区間３７・１キロ）は１時間４８分１９秒で鳥取城北、高校女子の部（５区間１９・８キロ）は宮城・仙台育英Ｂが１時間３分１９秒でそれぞれ優勝した。

大学男子の部の上位成績は以下の通り。

＜１＞中大 ３時間１３分５４秒

＜２＞青学大 ３時間１３分５８秒

＜３＞順大 ３時間１５分１８秒

＜４＞神奈川大 ３時間１７分３５秒

＜５＞立教大 ３時間１７分５０秒

＜６＞東洋大 ３時間１７分５２秒

＜７＞日体大 ３時間２０分００秒

＜８＞立正大 ３時間２２分４１秒