豪華芸人集結！GMO渋谷エンタメ祭2026をABEMA PPV生放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、『GMO渋谷エンタメ祭2026 JAME渋笑~奇跡の２日間』を７月11日（土）・12日（日）の２日間にわたり「ABEMA PPV」にて生放送。また、視聴チケットを６月26日（金）より販売開始した。
『GMO渋谷エンタメ祭2026 JAME渋笑~奇跡の２日間』は、日本音楽事業者協会（JAME）の総力を結集し、所属事務所の垣根を越えた夢のキャスティングを実現した大型お笑いライブ。普段は異なる舞台で活躍する人気芸人たちが一堂に会し、お笑いファンにとってまさに“奇跡の２日間”となる特別なステージをお届けする。
７月11日（土）のDAY１では、M-１グランプリ、キングオブコント、R-１グランプリなど日本を代表する賞レースで輝かしい実績を残してきた芸人たちが集結。本気のネタで魅せる、まさに“お笑い王者たちの競演”ともいえる一日に。アンタッチャブル、おぎやはぎ、東京03、ナイツをはじめ、実力派芸人たちによる豪華なラインナップが実現。
続く７月12日（日）のDAY２では、テレビで活躍する人気芸人たちが集まり、バラエティ豊かな笑いを届ける。ハリウッドザコシショウ、スピードワゴン、永野、なすなかにしなど世代を超えてお茶の間から支持される芸人たちが集結する。
（C）AbemaTV, Inc.
『GMO渋谷エンタメ祭2026 JAME渋笑~奇跡の２日間』は、日本音楽事業者協会（JAME）の総力を結集し、所属事務所の垣根を越えた夢のキャスティングを実現した大型お笑いライブ。普段は異なる舞台で活躍する人気芸人たちが一堂に会し、お笑いファンにとってまさに“奇跡の２日間”となる特別なステージをお届けする。
続く７月12日（日）のDAY２では、テレビで活躍する人気芸人たちが集まり、バラエティ豊かな笑いを届ける。ハリウッドザコシショウ、スピードワゴン、永野、なすなかにしなど世代を超えてお茶の間から支持される芸人たちが集結する。
（C）AbemaTV, Inc.