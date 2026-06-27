◇ナ・リーグ ドジャース―パドレス（2026年6月26日 サンディエゴ）

ドジャースの佐々木朗希投手（24）が26日（日本時間27日）、敵地でのパドレス戦に先発。4回0/3を3安打ながら、6四死球を与えるなど安定感を欠き、3失点で降板した。5四球は自己ワーストタイで、今季4勝目はならなかった。

初回、先頭のタティスをスプリットで空振り三振。2番・テイラーは10球粘られた末に四球を与えたが、続くメリルを一ゴロ併殺に打ち取り、スコアボードに「0」を入れた。順調な立ち上がりかに見えたが、味方が先制した直後の2回にパドレス打線に捕まった。

先頭のマチャドに10球粘られて、四球を与えると続くシーツにも四球。1死後、フランスにカウント0―2から投じたスライダーを右翼席に運ばれる逆転3ランを許した。佐々木は打球方向を見つめてぼう然。着弾を確認すると、厳しい表情のままうつむいた。

4回には先頭のマチャドに二塁打を許し、2死二塁から連続四死球で満塁のピンチを招いた。ドゥランを遊ゴロに仕留めて、さらなる失点こそ防いだが、制球の不安定さが目立つ内容。5回にも先頭のタティスに二塁打を許し、続くテイラーに四球を与えた時点で交代を告げられた。

5月23日（同24日）ブルワーズ戦で3勝目を挙げて以来、この日まで4登板連続で勝ち星からは見放されているが、確実に成長は遂げてきた。前回登板の19日（同20日）オリオールズ戦では最速100.6マイル（約161.9キロ）の直球を武器に、初回1死から13者連続アウトと快投。0―3の5回に連続本塁打を許して5回2/3を4安打3失点で降板したが、確実に試合はつくった。

5回に6点を失った前回に続く中盤での失点で、5月23日以来の4勝目は逃した。それでも変化球を修正できた手応えがあり「今日に関しては、最後の2人、ホームランを打たれたところだけ。精度を高めることだけかなと思います」」と手応えを口にしていた。