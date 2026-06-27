ハイパーカークラスによる熱戦

6月13-14日にフランスのサルト・サーキットで行われた、2026年FIA世界耐久選手権（WEC）第3戦『第94回ル・マン24時間レース』決勝。

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総合優勝はマイク・コンウェイ/小林可夢偉/ニック・デ・フリース組がドライブする、トヨタ・レーシングの7号車『TR010ハイブリッド』であった。



第94回ル・マン24時間レース 田中秀宣

35万105人の観衆が見守る中、今年のル・マンは近年でも屈指の接戦、さらには先の読めない展開となり、フェラーリ、アルピーヌ、アストン マーティン、プジョー、キャデラック、BMW、などが参戦したハイパーカークラスによる熱戦が繰り広げられた。

コンウェイ選手と小林選手にとっては2021年以来2度目、デ・フリース選手にとっては初の総合優勝だ。381周を走り、2位とは10.913秒差であった。トヨタはこれでル・マン通算6勝目となる。

同じトヨタ勢では、セバスチャン・ブエミ/ブレンドン・ハートレー/平川亮組の8号車が首位と20.417秒差の3位で表彰台を獲得している。総合トップ10のリザルトは以下の通りだ。

第94回ル・マン24時間レースリザルト（総合トップ10）

順位 カーナンバー チーム 周回（トップとの差）

1位 #7 トヨタ・レーシング 381周

2位 #20 BMW MチームWRT +10秒913

3位 #8 トヨタ・レーシング +20秒417

4位 #12 キャデラック・ハーツ・チームJOTA +32秒381

5位 #51 フェラーリAFコルセ +2分22秒423

6位 #35 アルピーヌ・エンデュランス・チーム +2分30秒205

7位 #83 AFコルセ +2分35秒573

8位 #007 アストン マーティン・トール 2周

9位 #101 キャデラックWTR 2周

10位 #36 アルピーヌ・エンデュランス・チーム 2周