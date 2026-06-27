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ハイパーカークラスによる熱戦

6月13-14日にフランスのサルト・サーキットで行われた、2026年FIA世界耐久選手権（WEC）第3戦『第94回ル・マン24時間レース』決勝。

【画像】現地の様子を写真で味わう！【2026ル・マン24時間レース写真展 by Hidenobu Tanaka】　全84枚

総合優勝はマイク・コンウェイ/小林可夢偉/ニック・デ・フリース組がドライブする、トヨタ・レーシングの7号車『TR010ハイブリッド』であった。


第94回ル・マン24時間レース    田中秀宣

35万105人の観衆が見守る中、今年のル・マンは近年でも屈指の接戦、さらには先の読めない展開となり、フェラーリ、アルピーヌ、アストン マーティン、プジョー、キャデラック、BMW、などが参戦したハイパーカークラスによる熱戦が繰り広げられた。

コンウェイ選手と小林選手にとっては2021年以来2度目、デ・フリース選手にとっては初の総合優勝だ。381周を走り、2位とは10.913秒差であった。トヨタはこれでル・マン通算6勝目となる。

同じトヨタ勢では、セバスチャン・ブエミ/ブレンドン・ハートレー/平川亮組の8号車が首位と20.417秒差の3位で表彰台を獲得している。総合トップ10のリザルトは以下の通りだ。

第94回ル・マン24時間レースリザルト（総合トップ10）

順位　カーナンバー　チーム　周回（トップとの差）
1位　#7　トヨタ・レーシング　381周
2位　#20　BMW MチームWRT　+10秒913
3位　#8　トヨタ・レーシング　+20秒417
4位　#12　キャデラック・ハーツ・チームJOTA　+32秒381
5位　#51　フェラーリAFコルセ　+2分22秒423
6位　#35　アルピーヌ・エンデュランス・チーム　+2分30秒205
7位　#83　AFコルセ　+2分35秒573
8位　#007　アストン マーティン・トール　2周
9位　#101　キャデラックWTR　2周
10位　#36　アルピーヌ・エンデュランス・チーム　2周