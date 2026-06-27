◇MLB パドレス-ドジャース (日本時間27日、ペトコ・パーク)

ドジャースの佐々木朗希投手が投げた159キロの剛速球が、パドレスのタイ・フランス選手の左手首に直撃。顔付近への抜け球となり、フランス選手もグラウンドに倒れ、パドレスのホーム球場は一時騒然となりました。

この日先発した佐々木投手は制球に苦戦。2回にはムーキー・ベッツ選手のソロで援護をもらいますが、そのウラにフランス選手に逆転3ランを浴びます。

すると4回にフランス選手を再び打席にむかえると、7球目の159キロのストレートが抜けてしまいます。打ちに行ったフランス選手は、この剛速球をよけきれず左手首に受け倒れ込みます。顔付近への抜け球だったことから球場は騒然とします。

救護スタッフが駆けつけてもフランス選手はしばらくの間、動くことができません。その後、座り込んだ状態になると、バッティンググローブを外して自ら手を動かして状態を確認します。その際、手首が赤く腫れ上がった様子も中継カメラに映し出されます。

フランス選手はその後、痛みに耐え一塁へ。いつものようにファーストのフリーマン選手が心配した様子で迎え、言葉をかけます。そしてフランス選手の左手首を心配そうに見やり、さらに笑顔で空気を和ませ、最後はフランス選手の胸にやさしく手を当てて思いやる行動もみられました。