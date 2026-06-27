◇FIFAW杯北中米大会1次リーグH組 スペイン 1―0 ウルグアイ（2026年6月26日 グアダラハラ）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグH組最終第3戦が26日（日本時間27日）に行われ、スペイン（FIFAランク2位）がウルグアイ（同16位）に1―0で勝利し、首位通過を決めた。韓国メディアはスペインに感謝する記事を報道した。

優勝経験国同士の一戦で前半42分にリードを奪った。右サイドで相手の粘り強い守備網を突破した流れから、DFリョレンテ（Aマドリード）の右クロスを中央で受けたMFバエナ（同）が右足を一閃（いっせん）。相手GKの手をはじいて左のネットを揺らした。

そのまま逃げ切ってグループリーグ首位突破を決めた。

1次リーグA組3位で決勝トーナメント進出は他組の結果待ちとなっている韓国。勝ち点2のままのウルグアイが3位転落で敗退が決まった。他組の結果を待つ状況に変わりはないが、ウルグアイに上回られることはなく3位突破争い7位をキープした。

韓国メディアの「朝鮮日報」は「スペインは韓国を助けてくれた」と見出しをつけて報道した。米スポーツサイト「ジ・アスレチック」のリアルタイム3位突破パーセントが61％に上昇した。

しかしまだ安心はできない。G、L、K、J組の4組のうち、各組3位で勝ち点4、あるいは勝ち点3でも得失点差がゼロ以上のチームが2つ出た時点で、韓国は敗退となる。