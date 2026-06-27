＜風呂キャンセル界隈を終えて＞湯船につかるメリットはあるの？リラックスだけじゃない入浴のススメ
みなさんは、季節問わず湯船につかるでしょうか。なかには毎日お風呂に入らないと気がすまないという人もいるでしょう。一方、シャワーで済ますという人もいるかもしれません。ママスタコミュニティにもあるママからこんな質問が寄せられていました。紹介します。
『湯船につかるのはメリットあるの？ 美魔女芸能人でもシャワーだけの人いるよね。毎日湯船につかってる人っている？』
投稿者さんは、湯船につかることでどのような効果が得られるのか気になっているようですね。どうやら「美容のためには湯船はよくないのでは？」と感じているようです。こちらのママの質問にお風呂大好きなママから多数意見が寄せられていました。みなさん、実際どんな効果を感じているのでしょうか。ママたちの声を紹介します。
『私は湯船につかるのが大好きだから、できるだけつかる。面倒くさいならシャワーだけでもいいとは思うけど、疲労の回復度がやっぱり違うな』
『毎日湯船にお湯ためて入っているよ。疲れをリセットするため。夏でも熱いお湯につかるようにしてから夏バテしなくなった』
『湯船につからないと入った気がしない。今の時期は夏の暑さ慣れになるらしいよ』
『入る。疲れも取れるし、汗をかくことで熱中症予防にもなるみたいだから』
まず多く寄せられたのは、「疲れを取るために湯船につかっている」という声でした。こちらのママたちは、美容目的というよりも、心身の疲労回復を実感しているようです。そのため、1日の疲れをリセットする時間として大切にしているママも少なくありませんでした。なかでも、暑い季節でも欠かさず入浴しているというコメントも目立ちますね。実際、入浴は熱中症予防になるようです。
厚生労働省の「熱中症ガイド」によると、体が暑さに慣れるための暑熱順化トレーニングの1つとして2日に1回入浴をおすすめしています。日頃から無理のない範囲で汗をかく習慣をつけると、熱中症予防になるのですね！ 暑い夏ほど、シャワーで済ますのではなく入浴をこころがけるとよさそうです。
血行促進、睡眠の質の向上のため
『リラックスできるし睡眠の質もよくなる気がする』
『つかるようになってから肌も綺麗になって若返っている、はず』
『湯船につかると血流がよくなると思うよ』
あくまでママたちの感覚からの意見ですが、健康面へのメリットを感じているというコメントも寄せられました。厚生労働省の健康情報サイトによると、入浴は、体を清潔にしたり、リラックスしたりするだけでなく、睡眠改善にも効果があるのだそう。例えば40℃のお湯に10〜15分入浴すると体の深部の体温が上がり、寝つきが良くなり深い睡眠が得られるとしています。また入浴のタイミングも大事なポイントです。就寝1〜2時間前に入ると入浴後に汗をかく時間が保たれているため、入浴中に上昇した深部体温がクールダウンしたうえで睡眠に入ることができます。「睡眠の質がよくなった」「リラックスできる」といったママたちの実感している効果は、科学的にも検証されているようですね。
ただし注意も必要です。入浴はたくさん汗をかくことになりますから、水分不足にならないように、入浴前に十分に水分をとっておくといいでしょう。
入浴はご褒美タイム！子どもが小さいころは無理だったよね…
『メリットがあってもなくても入りたい。トリートメントとパックしながら深夜に1人でぐだぐだ長風呂する時間がご褒美タイムなんだよー』
ほかにも「一人になれる時間」「自分へのご褒美」として入浴時間を楽しんでいる人もいました。忙しいママにとっては、お風呂の時間は一人になれる時間。お風呂に好きな本を持ち込んだり、音楽を聴いたり、動画を見たり、自分だけの時間を楽しんでいる人もいるかもしれません。今回の投稿では、入浴による美容効果については意見が分かれましたが、熱中症予防、疲労回復やリラックス、睡眠改善といった効果については、公的機関の情報でもその有用性が示されています。ママにとってお風呂は単に体を洗うだけでなく、心と体を整える大切な時間といえそうですね。