【滅びろ！シール交換】ママ友情報「偽物や安物とは交換しない」言い放った娘＜第5話＞#4コマ母道場

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目まぐるしい進化を遂げながら、常に新しいバリエーションが登場するシール。今やコミュニケーションツールとなったシールに対する、大人と子どもの「価値観」の違いを忘れてはいけません。シール交換において、大切にしないといけないこととは一体？　流行の裏でママたちの想いが交錯します。

第5話　ママ友に聞いてみると……？



【編集部コメント】

大人しかったヒナちゃんが、元気に学校を楽しめるようになったのは、シール交換がきっかけでした。しかし一転、シール交換が原因で再び学校が楽しくなくなってしまいます。「リエちゃんのせいだ」と思っていたケイコさん。でもママ友情報によると、ヒナちゃんにも問題があったようですよ……？　自分のシールが素晴らしいものであっても、それは相手の持っているシールを否定していい理由にはならないのではないでしょうか。

原案・ママスタ　脚本・渡辺多絵　　編集・石井弥沙