【滅びろ！シール交換】ママ友情報「偽物や安物とは交換しない」言い放った娘＜第5話＞#4コマ母道場
目まぐるしい進化を遂げながら、常に新しいバリエーションが登場するシール。今やコミュニケーションツールとなったシールに対する、大人と子どもの「価値観」の違いを忘れてはいけません。シール交換において、大切にしないといけないこととは一体？ 流行の裏でママたちの想いが交錯します。
第5話 ママ友に聞いてみると……？
【編集部コメント】
大人しかったヒナちゃんが、元気に学校を楽しめるようになったのは、シール交換がきっかけでした。しかし一転、シール交換が原因で再び学校が楽しくなくなってしまいます。「リエちゃんのせいだ」と思っていたケイコさん。でもママ友情報によると、ヒナちゃんにも問題があったようですよ……？ 自分のシールが素晴らしいものであっても、それは相手の持っているシールを否定していい理由にはならないのではないでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第5話 ママ友に聞いてみると……？
【編集部コメント】
大人しかったヒナちゃんが、元気に学校を楽しめるようになったのは、シール交換がきっかけでした。しかし一転、シール交換が原因で再び学校が楽しくなくなってしまいます。「リエちゃんのせいだ」と思っていたケイコさん。でもママ友情報によると、ヒナちゃんにも問題があったようですよ……？ 自分のシールが素晴らしいものであっても、それは相手の持っているシールを否定していい理由にはならないのではないでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙