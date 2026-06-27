伊藤二花108位、谷田侑里香123位でともに出遅れ 長谷川せらは136位タイ/米女子下部ツアー
＜アイランドリゾート選手権 初日◇26日◇スイートグラスGC（ミシガン州）◇6572ヤード・パー72＞米国女子下部エプソン・ツアーの第1ラウンドが終了した。
【写真】谷田侑里香のドライバースイングを分析！
日本勢は3人が出場。年間ポイントランキングで日本勢最上位の20位につけている伊藤二花は5バーディ・3ボギー・1トリプルボギーの「73」で回り、1オーバー・108位タイと出遅れた。同92位の谷田侑里香は3バーディ・1ボギー・2ダブルボギーの「74」。1オーバー・123位タイとこちらも苦しんだ。5月にテキサスで行われたローカルツアー優勝の資格で出場した長谷川せらは1バーディ・5ボギーの4オーバー・136位タイで初日を終えている。8アンダーの首位タイにメガン・ショフィル（米国）、ゼン・リーチー（中国）、ケリー・シュー（米国）の3人が並んでいる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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