ショットインイーグルも原英莉花は1打及ばず予選落ち グリップ圧の変更と“視力矯正”で復調の兆し
＜KPMG全米女子プロ選手権 2日目◇26日◇ヘイゼルティン・ナショナルGC（ミネソタ州）◇6760ヤード・パー72＞初日3オーバーの109位タイと出遅れた原英莉花は、パー5の3打目を直接入れてイーグルを奪うなど「71」で回り巻き返したが、トータル2オーバー・71位タイと1打及ばず、3戦連続の予選落ちとなった。
【写真】原英莉花が今週投入したトゥーロンパター
「きのうはドライバーショットが暴れてしまって…」と前日のフェアウェイキープ率は50パーセント（7/14）と低調だったが、この日は71.4パーセント（11/14）に改善。ラウンド後にスイングを見直した。「ちょっとコックが早くて、手にすごく力が入っていました。切り返しの時に強く入ってしまうのが原因だったと思ったので、少しボディで打つイメージにしました。ずっと曲げたくないという思いがあって、風が強い週の時にあった、（ボールを）つぶして打とうとか、いろいろ考えて手に力が入っていた感じでした」。第1ラウンドは風が吹くなかでのラウンドで、グリッププレッシャーが強いことに気がついた。 1番から出たこの日、2番でボギー先行としたが、7番パー5では87ヤードの3打目を直接決めてイーグル。両手を挙げて大喜び。「ちょっと喜び過ぎました」と笑って話したが、「そこからショットは良くなった」とフェアウェイから打つ機会も増えて、予選通過を視野に入れる。 ただバーディチャンスについても、パットが決まらない。「きのうみたいなミスパットで外しているというよりかは、読みの誤差なので気持ち悪さはない」。初日31パット、2日目30パットとグリーン上での苦戦が響き、1打及ばず週末を前にコースを後にした。 2日間を振り返ると「どこに落としていくかをしっかり考えてプレーしているなかで、ショットは落としたいところに落とせていた。本当にあとはパッティングだったなという感じです」と収穫も少なくない。 9位に入った5月の「みずほアメリカズ・オープン」の頃から1.2メートルほどのパットが入らないと感じ始めた。今大会の開幕前には利き目の右目が乱視になっていたと告白。「ぼんやけて見える」と今週から乱視矯正用のコンタクトレンズを着用している。 「きのうまではちょっと自分に自信がなかったんですけど、きょうは比較的ラインも読めていたし、目線も合ってきているのかなと感じます。視力の問題だったのかなって思えました」。エースに似たマレット形状の『TOULON』のプロトタイプを気分転換に投入したこともあり、グリーン上の対策も兆しが見えた。 ダブルス戦の「ダウ選手権」からこれで3試合連続で予選落ちという結果だが、まだメジャーも2戦残っている。「大きな試合も続いていくので、前向きな姿勢でプレーしたいと思います」と次戦以降に目を向けた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
全米女子プロ 2日目の結果
全米女子プロ 3日目のスタート時間
原英莉花はグリーン上で雨中の特打ち 利き目が乱視で嘆き節「視線が合わない」
原英莉花 プロフィール＆成績
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