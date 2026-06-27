【ブルーノ・マーズ／ベルリン現地取材】ポップアップに潜入 ハローキティコラボ再び・ベルリン公演限定グッズまで
【モデルプレス＝2026/06/27】Bruno Mars（ブルーノ・マーズ）が、2026年4月よりワールドツアー「The Romantic Tour」を開催中。モデルプレスでは、6月26日よりスタートしたベルリン公演直前のポップアップに潜入し、熱烈なファンたちが訪れるストアの様子をレポートする。【現地取材】
【写真】ブルーノ・マーズポップアップグッズ一覧
2026年4月10日、米ラスベガスのアレジアント・スタジアムにて開幕した同ツアー。先日、日本での追加公演も発表された。2027年1月4日〜5日にバンテリンドームナゴヤ、1月10日〜11日に大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）、1月15日〜16日に埼玉・ベルーナドーム、1月19日〜20日に京セラドーム大阪、1月23日〜24日にみずほPayPayドーム福岡、1月27日〜28日に東京ドームにて6都市12公演の開催となる。
これまでもコラボレーションが人気を博してきたHello KittyとBruno Marsは今回「The Romantic Tour」開催を記念し、公式コラボレーションを展開。ベルリンでは、そのコラボTシャツなどをはじめベルリン公演限定グッズも販売するポップアップストアを、ポツダム広場近くのイベント会場で、6月25日〜27日・29日〜30日に期間限定開催している。
店の外には「The Romantic Tour」の文字が書かれたフラッグが立ち並びファンを歓迎。店内に入るとすぐ正面に赤いネオンで「THE ROMANTIC BRUNO MARS」と書かれたパネルが置かれておりこの両脇に立ち購入した商品を持って撮るファンも多数。また左側にももう1ヶ所フォトスポットがあり、置かれているiPadのボタンを押すと「Bruno Mars」「Hello Kitty」の文字に囲まれたフィルターで記念写真を撮影できるようになっている。すぐにスマートフォンに転送できるから簡単に友人ともシェアが可能だ。
ポップアップに並べられたグッズの中で、特に記者が注目したのはベルリン公演限定のTシャツ2つ。1つはクリーム色をベースにブルーノのモノクロ写真とシックな黒文字で日付が刻まれ、シンプルに日常使いもできそう。もう1つは大きく描かれたブルーノの全身イラストに、赤いバラが大胆に散りばめられたヴィンテージTシャツ風のデザインで存在感は抜群だ。店内はTシャツやアクセサリー類などサンプルが並び、デザインやサイズを確認したら奥のカウンターで注文すると、手前のカウンターでピックアップできるスタイルで、ファンが多く訪れる店内でもそれぞれがグッズを吟味しやすいようになっていた。
6月26日・28日・29日の3日間ベルリンでファンを熱狂させた後、約半年間のツアーを経て日本での追加ツアーを行うブルーノ。日本では約3年ぶりとなる公演でどんな姿を見せてくれるのか、今から楽しみだ。（modelpress編集部）
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◆ブルーノ・マーズ、ワールドツアー開催 日本追加公演も
2026年4月10日、米ラスベガスのアレジアント・スタジアムにて開幕した同ツアー。先日、日本での追加公演も発表された。2027年1月4日〜5日にバンテリンドームナゴヤ、1月10日〜11日に大和ハウス プレミストドーム（札幌ドーム）、1月15日〜16日に埼玉・ベルーナドーム、1月19日〜20日に京セラドーム大阪、1月23日〜24日にみずほPayPayドーム福岡、1月27日〜28日に東京ドームにて6都市12公演の開催となる。
◆ブルーノ・マーズ、ハローキティと再びコラボ
これまでもコラボレーションが人気を博してきたHello KittyとBruno Marsは今回「The Romantic Tour」開催を記念し、公式コラボレーションを展開。ベルリンでは、そのコラボTシャツなどをはじめベルリン公演限定グッズも販売するポップアップストアを、ポツダム広場近くのイベント会場で、6月25日〜27日・29日〜30日に期間限定開催している。
店の外には「The Romantic Tour」の文字が書かれたフラッグが立ち並びファンを歓迎。店内に入るとすぐ正面に赤いネオンで「THE ROMANTIC BRUNO MARS」と書かれたパネルが置かれておりこの両脇に立ち購入した商品を持って撮るファンも多数。また左側にももう1ヶ所フォトスポットがあり、置かれているiPadのボタンを押すと「Bruno Mars」「Hello Kitty」の文字に囲まれたフィルターで記念写真を撮影できるようになっている。すぐにスマートフォンに転送できるから簡単に友人ともシェアが可能だ。
◆ブルーノ・マーズ、ベルリン公演限定グッズも
ポップアップに並べられたグッズの中で、特に記者が注目したのはベルリン公演限定のTシャツ2つ。1つはクリーム色をベースにブルーノのモノクロ写真とシックな黒文字で日付が刻まれ、シンプルに日常使いもできそう。もう1つは大きく描かれたブルーノの全身イラストに、赤いバラが大胆に散りばめられたヴィンテージTシャツ風のデザインで存在感は抜群だ。店内はTシャツやアクセサリー類などサンプルが並び、デザインやサイズを確認したら奥のカウンターで注文すると、手前のカウンターでピックアップできるスタイルで、ファンが多く訪れる店内でもそれぞれがグッズを吟味しやすいようになっていた。
6月26日・28日・29日の3日間ベルリンでファンを熱狂させた後、約半年間のツアーを経て日本での追加ツアーを行うブルーノ。日本では約3年ぶりとなる公演でどんな姿を見せてくれるのか、今から楽しみだ。（modelpress編集部）
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