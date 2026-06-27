渋谷に新ビアスポット「shibu pub」誕生 ディップして楽しむ料理×ビールのペアリング体験
【女子旅プレス＝2026/06/27】東京・渋谷の大規模複合施設「Shibuya Sakura Stage」4階に、新たなビア体験拠点となる「shibu pub（シブパブ）」がオープン。ディッピングスタイルで楽しめるフードメニューとクラフトビールを提供する。
【写真】ディップスタイルで楽しむ「オリジナルフライドチキン」
「shibu pub」は、都市型の新しいビアカルチャーを提案するビアスポット。食とビールを組み合わせた体験価値を通じて、日常の中に特別な体験を生み出す空間が広がる。提供されるクラフトビールは、無ろ過仕上げで爽快なキレと深いコクを両立させた「SHIBUYA BREWERY PILSNER」、オレンジピールが香るフルーティーでドライな口当たりの「SHIBUYA BREWERY WHITE」のほか、鮮烈な苦味とクリアな後味が特徴の「SHIBUYA BREWERY IPA」もラインアップに並ぶ。
フードメニューには、「No Code」のオーナーシェフである米澤文雄氏が監修した「オリジナルフライドチキン」「フィッシュアンドチップス」などが用意され、“ディッピングスタイル”で楽しむ趣向となっている。多彩なディップソースとの組み合わせによって味わいが変化し、ビールとのペアリング体験をより豊かなものに。営業時間は11:00〜23:00（ラストオーダー22:30）まで。ランチタイムからディナー、仕事帰りの一杯まで、さまざまなシーンで気軽に立ち寄ることができる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
住所：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージ SHIBUYAサイド4階 SHIBUYA SAKURAGAOKA BEER HALL
電話番号：03-6416-3288
営業時間：11:00〜23:00（ラストオーダー22:30）
定休日：施設に準ずる
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【写真】ディップスタイルで楽しむ「オリジナルフライドチキン」
◆渋谷の中心に生まれた新ビアスポット
「shibu pub」は、都市型の新しいビアカルチャーを提案するビアスポット。食とビールを組み合わせた体験価値を通じて、日常の中に特別な体験を生み出す空間が広がる。提供されるクラフトビールは、無ろ過仕上げで爽快なキレと深いコクを両立させた「SHIBUYA BREWERY PILSNER」、オレンジピールが香るフルーティーでドライな口当たりの「SHIBUYA BREWERY WHITE」のほか、鮮烈な苦味とクリアな後味が特徴の「SHIBUYA BREWERY IPA」もラインアップに並ぶ。
◆米澤文雄氏が監修したこだわりのフードメニュー
フードメニューには、「No Code」のオーナーシェフである米澤文雄氏が監修した「オリジナルフライドチキン」「フィッシュアンドチップス」などが用意され、“ディッピングスタイル”で楽しむ趣向となっている。多彩なディップソースとの組み合わせによって味わいが変化し、ビールとのペアリング体験をより豊かなものに。営業時間は11:00〜23:00（ラストオーダー22:30）まで。ランチタイムからディナー、仕事帰りの一杯まで、さまざまなシーンで気軽に立ち寄ることができる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
◆shibu pub（シブパブ）
住所：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージ SHIBUYAサイド4階 SHIBUYA SAKURAGAOKA BEER HALL
電話番号：03-6416-3288
営業時間：11:00〜23:00（ラストオーダー22:30）
定休日：施設に準ずる
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