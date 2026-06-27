河合優実、ハイトーンピンクヘアスタイル公開「イメージ変わる」「別人級」
【モデルプレス＝2026/06/27】ファッション雑誌『Vogue Japan』（合同会社コンデナスト・ジャパン）が、6月26日に公式Instagramにて女優の河合優実の写真を公開。新しいヘアスタイルを披露し反響を呼んでいる。
【写真】28年前期朝ドラヒロイン「イメージ変わる」ピンクヘアで別人級チェンジ
投稿では、「8月号の表紙を飾る河合優実。彼女が演じてきた役には、痛みや孤独、社会の歪みを抱えた人物が少なくない。観る者の心を大きく揺さぶる役柄も多い」というコメントと共に河合の写真を複数枚公開。黒髪のイメージから一転、明るいピンクカラーのショートヘアスタイルの河合を披露してる。煌びやかなジャケットや水色のボトムスとも相性の良い鮮やかな色合いとなっている。
この投稿に「可愛いカラーなのにクール」「大人っぽいですね」「イメージ変わる」「別人級」「めちゃくちゃ素敵です」「明るいヘアスタイルも似合います」「お美しいです」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28年前期朝ドラヒロイン「イメージ変わる」ピンクヘアで別人級チェンジ
◆河合優実、ピンクヘア披露
投稿では、「8月号の表紙を飾る河合優実。彼女が演じてきた役には、痛みや孤独、社会の歪みを抱えた人物が少なくない。観る者の心を大きく揺さぶる役柄も多い」というコメントと共に河合の写真を複数枚公開。黒髪のイメージから一転、明るいピンクカラーのショートヘアスタイルの河合を披露してる。煌びやかなジャケットや水色のボトムスとも相性の良い鮮やかな色合いとなっている。
◆河合優実のヘアスタイルに反響
この投稿に「可愛いカラーなのにクール」「大人っぽいですね」「イメージ変わる」「別人級」「めちゃくちゃ素敵です」「明るいヘアスタイルも似合います」「お美しいです」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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