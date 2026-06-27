青木裕子「野菜が少なくなってしまいました」手作り弁当に反響「ボリュームたっぷり」「食欲そそる」
【モデルプレス＝2026/06/27】フリーアナウンサーの青木裕子が6月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの弁当を公開し、話題となっている。
【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「ボリュームたっぷり」野菜少なめ弁当
青木は「野菜が少なくなってしまいました…パスタのお弁当にしようかと思ったら、お米がないと足りないと言われたのでこの感じ」とつづり、手作り弁当の写真を投稿。黒ゴマがかかったご飯と、おかずとして、カットしたハンバーグにゆで卵、フジッリに人参とボリューム満点の弁当となっている。
この投稿に「美味しそう」「食欲そそる」「栄養バランスもバッチリですね」「こんなお弁当食べてみたい」「ボリュームたっぷりで好きです」「料理上手ですね」など反響が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】ナイナイ矢部の43歳美人妻「ボリュームたっぷり」野菜少なめ弁当
◆青木裕子、手作りの弁当を披露
青木は「野菜が少なくなってしまいました…パスタのお弁当にしようかと思ったら、お米がないと足りないと言われたのでこの感じ」とつづり、手作り弁当の写真を投稿。黒ゴマがかかったご飯と、おかずとして、カットしたハンバーグにゆで卵、フジッリに人参とボリューム満点の弁当となっている。
◆青木裕子の投稿に反響
この投稿に「美味しそう」「食欲そそる」「栄養バランスもバッチリですね」「こんなお弁当食べてみたい」「ボリュームたっぷりで好きです」「料理上手ですね」など反響が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
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