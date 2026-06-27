6月26日、サッカー北中米W杯のグループリーグF組・最終戦、日本対スウェーデン戦でFWの前田大然（セルティック）が今大会初ゴールとなる先制点を決めた。スウェーデンの堅い守備をかいくぐり、素早いパス回しからの美しいゴールだった。試合は1―1の引き分けに終わったが、日本はF組2位となり3大会連続の決勝トーナメント進出が決定した。

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試合後、前田は「タフな試合でしたけど、しっかり決勝トーナメントに進めて良かったなと思います」とコメントした。

なにせ、引き分け以上なら確実に決勝トーナメントに進めるという大事な試合だ。スウェーデンの守りは堅く、0―0で迎えた後半11分、ボールは右サイドのDF菅原由勢（ブレーメン）からMF堂安律（フランクフルト）へ渡ると、中央のFW上田綺世（フェイエノールト）を経由して再び堂安へ。最後はゴール前に抜け出した前田に向かって一直線に飛び、それを見事にゴールに押し込んだ。

前田大然選手

前田は4年前のカタールW杯、対クロアチア戦に続く2大会連続の先制ゴールを決めた。さすが、2021年から英国スコットランドの名門セルティックに所属し、昨年はスコットランドPFA年間最優秀選手賞はじめ各賞を総なめにしたFWだ。

もっとも、前田はここまで挫折なしで来たわけではない。母親の幸枝さんが「週刊新潮」の2022年11月17日号で、次のように証言している。

「うちの大然にとっては、高校時代の挫折がその後の成長に繋がりましたね」

そもそも大然という一風変わった名前はどこから来たのだろう。

「“大自然の中でのびのび育ってほしい”という願いで名付けました。うちは大阪の堺市で動物病院を経営しているんですが、後を継いでほしいとは思わなかった。アテネオリンピック（2004年）で冨田洋之選手が金メダルを獲得したのに憧れ、体操を始めるのですが、身体が硬くて……。で、友達に誘われて小学4年生でサッカーを始めるんです」（幸枝さん）

サッカー部での活動停止

大阪出身の前田はサッカーの英才教育を受けたわけではなかった。それどころか、サッカーを2歳で始めた久保建英（レアル・ソシエダ）や3歳で始めた鎌田大地（クリスタル・パレス）などに比べると、小4の10歳というのは遅すぎるかもしれない。だが、彼は持ち前の俊足で頭角を現し、山梨学院大学附属高校に入学する。2010年に全国選手権で優勝した強豪校に憧れていたという。もっとも、ここで前田はトラブルを起こす。

「1年生の時、監督の先生から『お伝えしたいことがありますので、山梨まで来てほしい』という電話が。夫婦で向かうと『前田君の仲間への“いじり”がエスカレートして部の規律を乱している。他の保護者からもクレームが来ています。このまま部に置いておくわけにはいきません』と言われて寮から出て行くことになりました」（幸枝さん）

サッカー部からの除籍である。サッカーをやるために大阪から山梨まで来たのに、それができなくなっては元も子もない。本来なら転校も考えられるところだが、彼は同じチームでサッカーをやりたいと、高校に残る決断をした。

「学校の近くでワンルームを借り、私が週に一度は山梨に行って一緒に過ごすようにしました。本人は近くの山を走ったり、アパートの壁で壁当てをして、絶対にサッカー部に戻るんだ、と。周りもみんな親身になってくれ、あの頃、私は夜行で帰るたびに、バスの中で涙を流していたものです」（同前）

ブラジル相手に「勝てる」

それから約1年後、前田のサッカー部への復帰が認められる。いわば謹慎のようなものだった。それだけに、ネット上で言われているような“いじめ”ではなく、幸枝さんが語っているように“いじり”だったのだろう。もっとも、この年齢でのブランクは決して小さくない。それでも高校3年で出場したプリンスリーグ関東では12ゴールを挙げて得点王となった。

高校卒業後は松本山雅に所属。その後、水戸ホーリーホック、ポルトガルのCSマリティモ、横浜F・マリノスを経てセルティックへ。長らくスキンヘッドがトレードマークだったが、娘に嫌がれたことで短髪になったという。

さて、日本代表は決勝トーナメントに進むことができたが、30日午前2時（日本時間）からの初戦の相手はC組1位のブラジルである。これまでの23大会すべてでW杯の本大会出場した唯一の国で、しかも5度の最多優勝を誇る、言わずと知れたサッカー大国である。前田は次の試合についてこう語っている。

「難しい試合にはもちろんなると思いますが、自分たちがこれまでやってきたことを出せれば勝てると思うので、リカバリーをしていい準備をしたい」

挫折から這い上がった強さを見せつけてもらいたい。

デイリー新潮編集部