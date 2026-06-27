女優の土屋太鳳が２７日、都内で行われた映画「それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星」（矢野博之監督）の公開記念舞台あいさつに、声優の戸田恵子、中尾隆聖らと登壇した。

「レッサーパンダの旅人・パンタン」をゲスト声優として務めた土屋は、「パンタンのお友達です」とあいさつし登場。アフレコの手応えについては「すごく難しかった」と回想した。「私が演じる時には登場人物の皆さんの声がもう入っていて、皆さんの声にパンタンの心を引き出していただいていました」と共演者に感謝した。

同作のテーマ「約束の場所」にちなみ、大切にしている場所を問われると、「（アンパンマンの声優の）戸田恵子さんと初めてご一緒したのが朝ドラ『まれ』なんですけれども、ナレーションを１年間していただいて。私にとって能登は原点の一つなので、そこにみんなが集まれる場所を作りたい」と意欲。「ぜひその時はアンパンマンたちにも来ていただけたらなと思います」と語った。

イベントには声優の山寺宏一、津田健次郎、お笑いコンビ「ＥＸＩＴ」のりんたろー。、兼近大樹も登壇した。