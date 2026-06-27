◆米男子プロゴルフツアー トラベラーズ選手権 第２日（２６日、コネティカット州ＴＰＣリバーハイランズ＝６８４４ヤード、パー７０）

第２ラウンドが行われ、２０位で出た松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は６バーディーの６７で回り、通算６アンダー。首位と１０打差の２７位となった。

ホールアウト後、Ｕ―ＮＥＸＴのインタビューで「ここ最近同じようなゴルフだけど、内容は確実にショットもパットもよくなってきている。流れが全然つかめないままラウンドが終わってしまうので、それをつなげていけるようにしたい」と振り返った。

１１番パー３で３パット、１２番はグリーン左から寄せきれずボギーが続いたが、直後の１３番で手前からチップインバーディーを奪い、悪い流れを断った。「ゴルフ自体はさほど変わらないけど、ああいう何かいいプレーが、気分が乗るようなものが出てこないとという感じ」

１５番では、右の急斜面で止まった２打目を６０センチに寄せて大歓声を浴びた。「ああいうのは、練習で変な所から打っていないとうまくいかない。よかったと思う」と笑顔。１７番までを３連続バーディーとし、週末につなげた。「いい状態にはなっていると思うので、それを流れよくできるように、しっかりとつかんでいけたらと思う」。残り２日での浮上を目指していく。