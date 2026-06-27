◆米大リーグ ツインズ９Ｘ―８ロッキーズ＝延長１０回＝（２６日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）

ロッキーズの菅野智之投手が２６日（日本時間２７日）、敵地のツインズ戦に先発。５回で渡米後自己ワーストタイの自責点７を記録した。今季５敗目まであと２アウトとなった９回１死二塁でグッドマンが２２号逆転２ランを放ち、黒星が消滅。ロッキーズの大逆転勝ちかと思いきや、９回裏に追いつかれて、試合は延長に突入。延長１０回にサヨナラで敗れた。

初回１死一塁で３番クレメンスに右越えの２ラン。２回は先頭のルイスに左前安打。７番リーに膝元へのスライダーを打たれ、右越え１４号２ランを被弾した。５月２７日のドジャース戦以来約１か月ぶりの２アーチを浴び、０−４とリードを広げられた。

３、４回は無失点と立ち直ったが、５回２死でラーナックとバクストンに連続二塁打を打たれて５点目。なお２死一、二塁でベルに２点適時二塁打を許し、７点目を奪われた。この回限りで降板。５回８安打で７失点、１四球２奪三振。防御率は４・８０となった。自責点７は昨季２度記録した自己ワーストで、今季は初だった。

７回まで０点に抑えられていたロ軍打線は８回に３点を返すと、９回に２本塁打などで５点を挙げて逆転。菅野の黒星が消滅したが、その裏に１点を返されて延長戦に突入した。１０回表でロ軍が無得点だったのに対し、無死一、三塁でツ軍ルイスに中前適時打を打たれ、サヨナラ負けした。

２０日の前回登板（対パイレーツ）で菅野は６回４安打１失点５奪三振のクオリティースタートを達成。８５球の省エネ投球で３連勝となる８勝目を挙げた。相手先発は、昨年サイ・ヤング賞に輝いたスキーンズで、２４歳の怪物右腕相手にも負けず劣らない粘投を見せていたが、この日はツインズ打線に攻略されてしまった。