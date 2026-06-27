◆米大リーグ パドレス―ドジャース（２６日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャースの佐々木朗希投手（２４）が２６日（日本時間２７日）、敵地・パドレス戦に先発し、４回は２死満塁のピンチを招いたが、無失点で切り抜けた。先頭マチャドに二塁打を浴び、２死からフランスには９８・９マイル（約１５９・２キロ）が左手首を直撃。フランスが打席上で倒れ込むと、敵地は一時騒然となり、ブーイングがわき起こった。直後のワグナーにストレートの四球を与えたが、最後はドゥランを遊ゴロに打ち取った。

５月２３日（同２４日）の敵地・ブルワーズ戦以来となる４勝目を狙う一戦。初回は先頭の強打者タティスは追い込んでから外角低めスプリットで空振り三振。２番には四球を与えたが、続く３番メリルを併殺に打ち取り、無失点で上々の滑り出しを見せた。すると、打線はベッツに左翼ソロが飛び出し、先制に成功していた。

だが、１点リードの２回。先頭マチャドには１０球を要して四球を許すと、続くシーツにも四球。ボガーツは中直でしのいだが、続くフランスは２球で追い込んだが、直後の３球目にスライダーを完璧に捉えられ、左翼席上段に放り込まれた。逆転３ランにマウンド上ではぼう然とした表情を見せた。

佐々木は前回１９日（同２０日）の本拠地・オリオールズ戦では、５回２／３を４安打３失点で降板し、４試合ぶりの４勝目はお預け。９０球で１四球６奪三振だった。３点リードの６回に２死から２番ヘンダーソンに内角のスプリットを右翼２ランにされると、３番アロンソには直球を同点ソロ。痛恨の２者連続被弾でリードを守り切れなかった。それでも試合後は「同点には追いつかれてしまったけど、全体的にやりたいことができた。変化球は結構練習してきて、試合を通じて良かった。変化球に関しては修正できたかな」と振り返っていた。

朗希は同地区ながらパドレス戦は２年目で初登板。今季は試合前時点で１３試合に登板し、３勝４敗、防御率４・７６をマークしている。